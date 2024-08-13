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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области

Ребенок, пострадавший в ДТП с фурой под Каменском-Уральским, в тяжелом состоянии

13 августа 2024, 13:23
Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области
Ребенка, пострадавшего в страшной аварии с фурой под Каменском-Уральским, не могут перевезти в Екатеринбург.

ДТП случилось 12 августа. Водитель ВАЗ-2107 вылетел на встречку и попал под колеса фуры MAN.

63-летний мужчина, управлявший отечественным автомобилем, скончался на месте, а его внука зажало в машине. Сейчас он находится в больнице Каменска-Уральского в критическом состоянии. Транспортировка пока невозможна.

Ребенка перевезут при первой же возможности, сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Каменск-Уральский#Дети#ДТП#Пострадавшие#Екатеринбург#Инцидент
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