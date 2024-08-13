Ребенок, пострадавший в ДТП с фурой под Каменском-Уральским, в тяжелом состоянии

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
ДТП случилось 12 августа. Водитель ВАЗ-2107 вылетел на встречку и попал под колеса фуры MAN.
63-летний мужчина, управлявший отечественным автомобилем, скончался на месте, а его внука зажало в машине. Сейчас он находится в больнице Каменска-Уральского в критическом состоянии. Транспортировка пока невозможна.
Ребенка перевезут при первой же возможности, сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области.