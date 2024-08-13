Секреты успешной лекции: школьник из Тагила вышел в финал всероссийского конкурса

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Ученик Центра образования №1 Нижнего Тагила Никита Ершов прошел в финал всероссийского конкурса «Знание. Лектор — 2024». Тагильчанин оказался в лидерах отбора среди 5250 подростков из 89 регионов России.
Вместе с другими участниками интеллектуального соревнования Никита отправится в МДЦ «Артек», где ребята будут учиться публичным выступлениям. Финал там пройдет с 25 сентября по 16 октября.
Для меня выход в финал — это результат упорного труда, бессонных ночей и это показатель того, что я двигаюсь в правильном направлении. Подготовка проходит так, что я готовлю материал для своей лекции, придумываю интересный формат проведения так, чтобы было интересно слушателям. Волнение, безусловно есть, потому что это мой первый всероссийский конкурс, где я вышел в финал конкурса, но также есть большая доля радости, из-за того, что я смог это сделать. И я бы хотел сказать огромную благодарность тем, кто поддерживал меня в эти сложные моменты, — поделился тагильчанин с корреспондентом TagilCity.ru.
В Нижнем Тагиле Никита Ершов является активистом «Движения первых», участником «Большой перемены», а также основателем собственного молодежного проекта HoKi studio.
Никита, будучи успешным лектором, поделился с читателями TagilCity.ru секретами успешного выступления перед аудиторией.