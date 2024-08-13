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Уральский школьник прошел в финал всероссийского конкурса лекторов

Секреты успешной лекции: школьник из Тагила вышел в финал всероссийского конкурса

13 августа 2024, 11:37
Фото: Никита Ершов

Уральский школьник прошел в финал всероссийского конкурса лекторов

14-летний Никита Ершов из Нижнего Тагила прошел в финал всероссийского конкурса лекторов «Знание. Лектор». О том, как завлечь аудиторию и о впечатлениях от участия в событии федерального масштаба школьник поделился с TagilCity.ru.

Ученик Центра образования №1 Нижнего Тагила Никита Ершов прошел в финал всероссийского конкурса «Знание. Лектор — 2024». Тагильчанин оказался в лидерах отбора среди 5250 подростков из 89 регионов России.

Вместе с другими участниками интеллектуального соревнования Никита отправится в МДЦ «Артек», где ребята будут учиться публичным выступлениям. Финал там пройдет с 25 сентября по 16 октября.

Для меня выход в финал — это результат упорного труда, бессонных ночей и это показатель того, что я двигаюсь в правильном направлении. Подготовка проходит так, что я готовлю материал для своей лекции, придумываю интересный формат проведения так, чтобы было интересно слушателям. Волнение, безусловно есть, потому что это мой первый всероссийский конкурс, где я вышел в финал конкурса, но также есть большая доля радости, из-за того, что я смог это сделать. И я бы хотел сказать огромную благодарность тем, кто поддерживал меня в эти сложные моменты, — поделился тагильчанин с корреспондентом TagilCity.ru.

В Нижнем Тагиле Никита Ершов является активистом «Движения первых», участником «Большой перемены», а также основателем собственного молодежного проекта HoKi studio.

Никита, будучи успешным лектором, поделился с читателями TagilCity.ru секретами успешного выступления перед аудиторией.

  1. Вовлекайте аудиторию. Начните лекцию с интерактивного задания или вопроса. Это может быть короткий опрос или ситуация, с которой аудитория может связать свои мысли. Используйте слайды с яркими изображениями и графиками, чтобы поддерживать интерес.
  2. Используйте примеры и истории. Проводите параллели с реальной жизнью, рассказывайте интересные истории и кейсы, чтобы сделать материал более понятным и запоминающимся. Это поможет слушателям увидеть практическое применение информации.
  3. Разнообразьте формат. Периодически меняйте подход к подаче материала: используйте видео, аудио, групповые обсуждения или короткие паузы для вопросов. Это поможет сохранить внимание слушателей и сделает лекцию более динамичной.
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