Секреты успешной лекции: школьник из Тагила вышел в финал всероссийского конкурса

Уральский школьник прошел в финал всероссийского конкурса лекторов

14-летний Никита Ершов из Нижнего Тагила прошел в финал всероссийского конкурса лекторов «Знание. Лектор». О том, как завлечь аудиторию и о впечатлениях от участия в событии федерального масштаба школьник поделился с TagilCity.ru.

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