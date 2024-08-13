Стали известны подробности гибели екатеринбургского хореографа на горе Хан-Тенгри

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
В момент гибели рядом находились три товарища. Они видели, как у него при спуске дюльфером порвались веревки перил. Он полетел вниз по склону, крича и ударяясь. Когда другие участники группы спустились к нему, мужчина был мертв. На его лбу была глубокая рана.
Напарники зафиксировали тело погибшего и накрыли палаткой. Затем сообщили о произошедшем брату альпиниста.
В настоящее время на высоте более 6000 м. быстро меняется погода. Это связано со сменой сезона в горах. Поэтому вопрос со спуском тела популярного свердловского хореографа с горы Хан-Тенгри стоит остро.
Игорь был талантливым человеком. Его номера собирали все возможные награды.
Сейчас родные погибшего собирают деньги на поиск Игоря, его репатриацию и перевозку в Екатеринбург.
Напомним, известный хореограф из столицы Урала сорвался вниз при спуске с 7000-метровой горы.