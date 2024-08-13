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Стали известны подробности гибели екатеринбургского хореографа на горе Хан-Тенгри

Стали известны подробности гибели екатеринбургского хореографа на горе Хан-Тенгри

13 августа 2024, 07:59
Фото: 1MI
Стали известны подробности гибели екатеринбургского хореографа на горе Хан-Тенгри. Игорь Рамазанов сорвался со скалы и ударился лбом.

В момент гибели рядом находились три товарища. Они видели, как у него при спуске дюльфером порвались веревки перил. Он полетел вниз по склону, крича и ударяясь. Когда другие участники группы спустились к нему, мужчина был мертв. На его лбу была глубокая рана.

Напарники зафиксировали тело погибшего и накрыли палаткой. Затем сообщили о произошедшем брату альпиниста.

В настоящее время на высоте более 6000 м. быстро меняется погода. Это связано со сменой сезона в горах. Поэтому вопрос со спуском тела популярного свердловского хореографа с горы Хан-Тенгри стоит остро.

Игорь был талантливым человеком. Его номера собирали все возможные награды.

Сейчас родные погибшего собирают деньги на поиск Игоря, его репатриацию и перевозку в Екатеринбург.

Напомним, известный хореограф из столицы Урала сорвался вниз при спуске с 7000-метровой горы.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Смерть#ЧП#Тренер#Екатеринбург
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