Стали известны подробности гибели екатеринбургского хореографа на горе Хан-Тенгри

В момент гибели рядом находились три товарища. Они видели, как у него при спуске дюльфером порвались веревки перил. Он полетел вниз по склону, крича и ударяясь. Когда другие участники группы спустились к нему, мужчина был мертв. На его лбу была глубокая рана.