Стало известно, кого нашли в Екатеринбурге с трубкой в животе

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Е1 пишет, что пропавшим оказался Василий Шалгин, его опознали благодаря той самой странной трубке, которая торчала из живота. Оказалось, что мужчина недавно перенес медицинское вмешательство и это был катетер.
81-летний мужчина пропал еще 14 июля, а его тело нашли 6 августа на Уралмаше, возле поселка Калиновка. Из его живота торчали странные трубки.
Очевидцы сообщают, что когда они нашли мужчину, вокруг не было следов крови или борьбы, тело успело усохнуть и начало разлагаться.
Напомним, что 12 августа в Нижнем Тагиле нашли девушку, которая сбежала из реабилитационного центра.