tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Стало известно, кого нашли в Екатеринбурге с трубкой в животе

Стало известно, кого нашли в Екатеринбурге с трубкой в животе

13 августа 2024, 12:25
Фото: 1MI
В Екатеринбурге опознали тело мужчины, которого нашли на Уралмаше со странной трубкой в животе.

Е1 пишет, что пропавшим оказался Василий Шалгин, его опознали благодаря той самой странной трубке, которая торчала из живота. Оказалось, что мужчина недавно перенес медицинское вмешательство и это был катетер.

81-летний мужчина пропал еще 14 июля, а его тело нашли 6 августа на Уралмаше, возле поселка Калиновка. Из его живота торчали странные трубки.

Очевидцы сообщают, что когда они нашли мужчину, вокруг не было следов крови или борьбы, тело успело усохнуть и начало разлагаться.

Напомним, что 12 августа в Нижнем Тагиле нашли девушку, которая сбежала из реабилитационного центра.

Помогите найти маму: в Свердловской области пропал пожилой человек
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкин взял под свой контроль дело о домогательствах к девочке в ЕкатеринбургеСоседей рухнувшего дома №81 эвакуируют в Нижнем ТагилеВ Нижнем Тагиле на месте обрушения дома работает губернатор Евгений Куйвашев
#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Поиск#Труп#Тело#18+#Екатеринбург#Погиб#Поиск человека
Подпишитесь
Мошенники обманывают жителей Нижнего Тагила от имени мэра
Сегодня, 03:56
Стали известны подробности гибели екатеринбургского хореографа на горе Хан-Тенгри
Сегодня, 07:59
9 нарушений ПДД было выявлено в Екатеринбурге за час во время рейда
Сегодня, 08:48
Мэр Нижнего Тагила отчитался о готовности школ к учебному году
Сегодня, 09:05
Общественники обнаружили питомник в Камышлове с плохими условиями для животных
Сегодня, 10:32
«Продолжайте зарабатывать деньги»: эксперты рассказали о рисках с ПВЗ Wildberries
Сегодня, 09:50