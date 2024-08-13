Свекровь научила экономить на стирке: теперь делаю только так, и кошелек в порядке

Наши бабушки и мамы стирали руки в кровь во время стирки, а чистое белье полоскали в проруби. Эти времена прошли, современная цивилизация подарила нам такое полезное изобретение, как стиральная машина. Однако позволить себе это удовольствие могут далеко не все. И не только из-за стоимости самой машинки, но из-за больших расходов на стирку. Эксперты канала «Полезные советы» дали рекомендации, как стирать и при этом экономить.