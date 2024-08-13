tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Свекровь научила экономить на стирке: теперь делаю только так, и кошелек в порядке

Свекровь научила экономить на стирке: теперь делаю только так, и кошелек в порядке

13 августа 2024, 11:58
Фото: 1MI
Стиральные машины существенно облегчили быть современной женщины, однако они способны «прогрызть» дыру в семейном бюджете из-за трат на воду и электричество. А можно ли стирать и при этом экономить? Делимся некоторыми ноу-хау от опытных российских хозяек.

Наши бабушки и мамы стирали руки в кровь во время стирки, а чистое белье полоскали в проруби. Эти времена прошли, современная цивилизация подарила нам такое полезное изобретение, как стиральная машина. Однако позволить себе это удовольствие могут далеко не все. И не только из-за стоимости самой машинки, но из-за больших расходов на стирку. Эксперты канала «Полезные советы» дали рекомендации, как стирать и при этом экономить.

Совет 1: стирайте ночью

Экономные хозяева подключают двойной тариф и многие повседневные дела откладывают на поздний вечер, чтобы не переплачивать за использование бытовых приборов. Стирать в машине-автомате также можно ночью. Это позволит существенно сократить траты на электроэнергию. Единственный минус в этом подходе — шум от стиралки, который может мешать отдыху.

Фото: Изображение Midjourney

Совет 2: полностью загружайте барабан

Если вы кладете в машинку пару футболок и носки и запускаете полный цикл стирки, то расход воды и электроэнергии получается просто огромный. Вот почему лучше накопить вещички и забить барабан до полного объема.

Совет 3: соблюдайте режим дозирования стирального порошка или геля

Многие хозяйки не экономят на стиральном порошке и насыпают его в лоток щедрой рукой. Из-за этого вы увеличиваете не только расход моющего средства, которое стоит недешево, но и расход воды, так как вещи приходится дополнительно полоскать.

Забудете о разводах и пятнах от порошка после стирки: вот что вы делали неправильно
Узнать подробнее

Внимательно читайте инструкцию производителя и правильно дозируйте порошок. Кроме того, лучше покупать разные порошки для белых, цветных и деликатных вещей, которые различаются по составу. Такой подход позволит экономить не только на моющем средстве, но и на покупке вещей, которые будут меньше изнашиваться.

Вот что нужно сделать, чтобы пятна от травы и грязь на детских вещах растворились без остатка.

Почему простыни превращаются в тряпье: главные ошибки при стирке постельного белья
Узнать подробнее
Читайте также:
Сладкоежкам на заметку: как отстирать пятна шоколада с одеждыВещи засияют удивительной белизной: эти способы хичистки держат в тайнеБольшую штору стираю за полчаса, не снимая крючки: помогает хитрый трюк с носком
#Дарья Бобровицкая#Россия#Дом#Окружающая среда#Советы#Вещи#Стирка#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь
Мошенники обманывают жителей Нижнего Тагила от имени мэра
Сегодня, 03:56
Стали известны подробности гибели екатеринбургского хореографа на горе Хан-Тенгри
Сегодня, 07:59
9 нарушений ПДД было выявлено в Екатеринбурге за час во время рейда
Сегодня, 08:48
Мэр Нижнего Тагила отчитался о готовности школ к учебному году
Сегодня, 09:05
Общественники обнаружили питомник в Камышлове с плохими условиями для животных
Сегодня, 10:32
«Продолжайте зарабатывать деньги»: эксперты рассказали о рисках с ПВЗ Wildberries
Сегодня, 09:50