Свекровь научила экономить на стирке: теперь делаю только так, и кошелек в порядке

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Наши бабушки и мамы стирали руки в кровь во время стирки, а чистое белье полоскали в проруби. Эти времена прошли, современная цивилизация подарила нам такое полезное изобретение, как стиральная машина. Однако позволить себе это удовольствие могут далеко не все. И не только из-за стоимости самой машинки, но из-за больших расходов на стирку. Эксперты канала «Полезные советы» дали рекомендации, как стирать и при этом экономить.
Экономные хозяева подключают двойной тариф и многие повседневные дела откладывают на поздний вечер, чтобы не переплачивать за использование бытовых приборов. Стирать в машине-автомате также можно ночью. Это позволит существенно сократить траты на электроэнергию. Единственный минус в этом подходе — шум от стиралки, который может мешать отдыху.
Если вы кладете в машинку пару футболок и носки и запускаете полный цикл стирки, то расход воды и электроэнергии получается просто огромный. Вот почему лучше накопить вещички и забить барабан до полного объема.
Многие хозяйки не экономят на стиральном порошке и насыпают его в лоток щедрой рукой. Из-за этого вы увеличиваете не только расход моющего средства, которое стоит недешево, но и расход воды, так как вещи приходится дополнительно полоскать.
Внимательно читайте инструкцию производителя и правильно дозируйте порошок. Кроме того, лучше покупать разные порошки для белых, цветных и деликатных вещей, которые различаются по составу. Такой подход позволит экономить не только на моющем средстве, но и на покупке вещей, которые будут меньше изнашиваться.
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