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Свердловчанам стала доступна новая дебетовая карта МТС Деньги с привилегиями подписки

13 августа 2024, 10:10
Фото: Изображение Midjourney
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МТС представила новую бесплатную дебетовую карту МТС Деньги с набором преимуществ и бесшовным доступом к сервисам компании в рамках подписки МТС Premium.

Бесплатная карта позволит получать базовый кешбэк в 1% — за повседневные траты и повышенный — с активной подпиской МТС Premium: до 30% — на связь, 5% — за покупки в супермаркетах и до 30% — от партнеров экосистемы. Все держатели карты МТС Деньги в первые два месяца использования получат подписку МТС Premium в подарок. Для того, чтобы продолжить начисление повышенного кешбэка по карте и пользоваться всеми остальными преимуществами подписки бесплатно, достаточно совершать пять любых транзакций картой в месяц.

МТС Premium позволяет получить до 50 ГБ интернета в месяц абонентам МТС. Абоненты любых сотовых операторов могут бесплатно смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре KION, читать книги в сервисе Строки, слушать треки в МТС Музыке, избавиться от спам-звонков с помощью сервиса «Защитник», кататься на самокатах МТС Юрент с бесплатным стартом. С подпиской удобно копить кешбэк в сервисе МТС Cashback и тратить его на оплату услуг связи для себя и близких, а также на покупки в магазинах МТС, новые поездки на самокатах и на другие услуги в экосистеме МТС.

Запуск продукта прокомментировал вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Максим Пухальский:

«Мы постоянно работаем над расширением возможностей экосистемы МТС и преимуществ для наших пользователей. Новая карта — это, по сути, новое решение в области финансовых технологий с доступом к широкому спектру продуктов экосистемы. При этом активность пользования картой обеспечивает увеличение льготного периода доступа к развлекательным и цифровым сервисам МТС Premium. Расширение линейки продуктов, привлечение в экосистему новых партнеров и предложение новых решений для наших клиентов обеспечивает экосистеме еще большую привлекательность, гибкость и устойчивость. Мы рассчитываем, что пользователи оценят преимущества новой карты и благодаря ей познакомятся и полюбят другие наши цифровые продукты».

Оформление карты доступно абонентам всех сотовых операторов. Достаточно заполнить заявку на сайте mtsdengi.ru и после получения SMS о готовности забрать ее в ближайшем магазине МТС в городе проживания или нахождения. Платить картой МТС Деньги можно любым удобным способом, в том числе «в одно касание» с помощью сервиса МТС Pay. Управление балансом карты МТС Деньги и переводы по карте доступны в одноименном приложении.

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