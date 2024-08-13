Тренеру по плаванию из Екатеринбурга грозит тюремный срок за домогательства к девочке.

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В расследовании уголовного дела может появиться до 600 новых эпизодов. Сейчас следователи опрашивают бывших учениц тренера.
Одна из его учениц рассказала, что тренер к ней приставал в течение трех лет. Мужчина в поездках на соревнования и на тренировках трогал девочку за интимные места.
На сегодняшний день подтверждено 3 случая приставания в ребенку. Но так как тренировки проходили часто, то количество их может вырасти в несколько сотен раз.
Если вина тренера будет доказана, то тренер может отправиться в колонию на срок до 8-ми лет, пишет «КП-Екатеринбург».
Ранее фитнес-тренер из Екатеринбурга задержан за показ гениталий девочке в Анапе.