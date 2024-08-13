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Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

В деле екатеринбургского тренера может быть до 600 эпизодов домогательств

Тренеру по плаванию из Екатеринбурга грозит тюремный срок за домогательства к девочке

13 августа 2024, 06:28
Фото: 1MI

В деле екатеринбургского тренера может быть до 600 эпизодов домогательств

Тренеру по плаванию из Екатеринбурга грозит тюремный срок за домогательства к девочке.

В расследовании уголовного дела может появиться до 600 новых эпизодов. Сейчас следователи опрашивают бывших учениц тренера.

Одна из его учениц рассказала, что тренер к ней приставал в течение трех лет. Мужчина в поездках на соревнования и на тренировках трогал девочку за интимные места.

На сегодняшний день подтверждено 3 случая приставания в ребенку. Но так как тренировки проходили часто, то количество их может вырасти в несколько сотен раз.

Если вина тренера будет доказана, то тренер может отправиться в колонию на срок до 8-ми лет, пишет «КП-Екатеринбург».

Ранее фитнес-тренер из Екатеринбурга задержан за показ гениталий девочке в Анапе.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Уголовное дело#Екатеринбург#Домогательства#Инцидент#Домогался
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