tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Цены на овощи и фрукты в Свердловской области выросли на 17%

Цены на овощи и фрукты в Свердловской области выросли на 17%

13 августа 2024, 11:42
Фото: 1MI
В Свердловской области увеличились цены на овощи и фрукты с начала 2024 года.

Об увеличении стоимости на помидоры, огурцы, яблоки и персики в 2024 году рассказали в Свердловскстате.

В первой половине года цены на потребительскую продукцию выросли на четыре процента. В целом за прошедший год стоимость повысилась на восемь процентов. Продукты и непродовольственные товары подорожали на семь процентов.

Напомним, в Свердловской области за минувший год выросли цены на яйца и овощи. Так, например, яйца подорожали более, чем на 40 процентов.

В России зафиксировали рост цен на авиабилеты на 17%
Узнать подробнее
Читайте также:
До 55 рублей подорожала картошка в Свердловской областиКартофель резко подорожал в Свердловской областиСразу на 4%: картошка наконец-то начала дешеветь в Свердловской области
#Елизавета Зиборова#Экономика#Цены#Свердловская область#Продукты#Статистика#Стоимость#Овощи#Товары#Фрукты#Екатеринбург
Подпишитесь
Мошенники обманывают жителей Нижнего Тагила от имени мэра
Сегодня, 03:56
Стали известны подробности гибели екатеринбургского хореографа на горе Хан-Тенгри
Сегодня, 07:59
9 нарушений ПДД было выявлено в Екатеринбурге за час во время рейда
Сегодня, 08:48
Мэр Нижнего Тагила отчитался о готовности школ к учебному году
Сегодня, 09:05
Общественники обнаружили питомник в Камышлове с плохими условиями для животных
Сегодня, 10:32
«Продолжайте зарабатывать деньги»: эксперты рассказали о рисках с ПВЗ Wildberries
Сегодня, 09:50