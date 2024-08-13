Цены на овощи и фрукты в Свердловской области выросли на 17%

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Об увеличении стоимости на помидоры, огурцы, яблоки и персики в 2024 году рассказали в Свердловскстате.
В первой половине года цены на потребительскую продукцию выросли на четыре процента. В целом за прошедший год стоимость повысилась на восемь процентов. Продукты и непродовольственные товары подорожали на семь процентов.
Напомним, в Свердловской области за минувший год выросли цены на яйца и овощи. Так, например, яйца подорожали более, чем на 40 процентов.