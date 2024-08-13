У приюта для собак в Свердловской области обнаружили зарытые тела животных.

Posted 13 августа, 08:40
Published 13 августа, 08:40
Modified 13 августа, 08:42
Updated 13 августа, 08:42
Видео с данным инцидентом распространили общественники из «Народного фронта».
На видеозаписи «не для слабонервных» женщина рассказывает и показывает страшную находку.
Она говорит, что на заднем дворе нашла яму с трупом собаки. Откопала и увидела, что на ошейнике нет бирки с адресом.
Местные жители утверждают, что в данном приюте ужасные условия, в результате чего четвероногие погибают.
Напомним, приют для 1,5 тысячи бездомных животных построят в Нижнем Тагиле.