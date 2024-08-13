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Published Сегодня, 08:40

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Updated Сегодня, 08:42

Яму с трупами животных нашли в Камышлове около приюта для собак

У приюта для собак в Свердловской области обнаружили зарытые тела животных

13 августа 2024, 08:40
Фото: 1MI

Яму с трупами животных нашли в Камышлове около приюта для собак

У приюта для собак в Свердловской области обнаружили зарытые тела животных.

Видео с данным инцидентом распространили общественники из «Народного фронта».

На видеозаписи «не для слабонервных» женщина рассказывает и показывает страшную находку.

Она говорит, что на заднем дворе нашла яму с трупом собаки. Откопала и увидела, что на ошейнике нет бирки с адресом.

Местные жители утверждают, что в данном приюте ужасные условия, в результате чего четвероногие погибают.

Напомним, приют для 1,5 тысячи бездомных животных построят в Нижнем Тагиле.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Животные#Приют для животных#Екатеринбург#Инцидент
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