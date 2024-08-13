Ударим хреном по вредителям и болезням: это уникальное растение спасет ваш урожай

Если хрен захватывает участок за участком, не спешите его выкорчевывать. Посмотрите на это с другой стороны: ведь хрен многие дачники считают прекрасным сидератом, который способен повысить плодородность почвы. При осенней вспашке можно просто перекопать землю с корнями и листьями хрена. Если же вы все же убрали его с грядки, не спешите убирать листья в компостную яму. Оставьте их на месте и листья хрена будут эффективно обеззараживать почву.