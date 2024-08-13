Ударим хреном по вредителям и болезням: это уникальное растение спасет ваш урожай

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
У опытных дачников на грядках обязательно растет несколько кустиков хрена. Во-первых, эти листья и корни с резким ароматом незаменимы при засолке огурцов и приготовления других закруток. Во-вторых, хрен является мощным средством против различных вредителей, которые атакуют огородные культуры. И это еще не все. Эксперты портала «Белновости» рассказывают, где и как можно использовать хрен.
Если вы являетесь поборником экологического земледелия и не признаете химических средств, то попробуйте приготовить настой из хрена. Она прекрасно справляется с такими распространенными заболеваниями, как фитофтороз, фузариоз, кладоспориоз. Листьями хрена набейте 10-литровое ведро на треть и заполните его чуть теплой водой. Дайте настояться 3-4 дня, процедите и опрыскивайте растения. Средство эффективно борется и с различными вредителями — например, тлей.
Если хрен захватывает участок за участком, не спешите его выкорчевывать. Посмотрите на это с другой стороны: ведь хрен многие дачники считают прекрасным сидератом, который способен повысить плодородность почвы. При осенней вспашке можно просто перекопать землю с корнями и листьями хрена. Если же вы все же убрали его с грядки, не спешите убирать листья в компостную яму. Оставьте их на месте и листья хрена будут эффективно обеззараживать почву.
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