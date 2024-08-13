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В Екатеринбурге сад вспыхнул после сильного хлопка

В Екатеринбурге сад вспыхнул после сильного хлопка

13 августа 2024, 04:34
Фото: ИА «Ночные новости»
В Екатеринбурге загорелся дом в СНТ около торгового центра «Мега». Пожар произошел на улице Металлургов ночью 13 августа 2024 года.

Вскоре крупное возгорание было ликвидировано. В результате пожара оказался уничтожен дом, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Очевидцы рассказали, что перед пожаром был слышен хлопок. По одной из версий, причиной пожара был взрыв бытового газа, однако это предположение в ведомстве опровергли. Информации о пострадавших нет.

Напомним, 12 августа 2024 года в коллективном саду в ГГО случился пожар в жилом доме. Из-за возгорания также пострадала баня. Известно, что огонь вспыхнул из-за неверного пользования печью.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Огонь#Дом#ЧП#Ликвидация#18+#Екатеринбург#Инцидент
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