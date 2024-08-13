В Екатеринбурге сад вспыхнул после сильного хлопка

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Updated Сегодня, 04:36
Вскоре крупное возгорание было ликвидировано. В результате пожара оказался уничтожен дом, рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Очевидцы рассказали, что перед пожаром был слышен хлопок. По одной из версий, причиной пожара был взрыв бытового газа, однако это предположение в ведомстве опровергли. Информации о пострадавших нет.
Напомним, 12 августа 2024 года в коллективном саду в ГГО случился пожар в жилом доме. Из-за возгорания также пострадала баня. Известно, что огонь вспыхнул из-за неверного пользования печью.