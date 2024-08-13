В Екатеринбурге суд оставил в тюрьме мужчину, напавшего на мальчика в шапке с Z

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
13 августа стало известно о том, что Александр Неустроев попытался обжаловать приговор, который ему вынесли в июне 2024 года. Однако, суд оставил его без изменений, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.
Напомним, что случай произошел ещё в апреле 2023 года. Неустроев накричал на мальчика в шапке с Z. Тогда мужчине назначили лишь штраф в размере 7 тысяч рублей. Но после широкого резонанса в СМИ, приговор изменили на 3 года колонии.
Ранее стало известно, что пьяного водителя из Камышлова приговорили к исправительным работам и конфисковали машину.