В Екатеринбурге суд оставил в тюрьме мужчину, напавшего на мальчика в шапке с Z

Напомним, что случай произошел ещё в апреле 2023 года. Неустроев накричал на мальчика в шапке с Z. Тогда мужчине назначили лишь штраф в размере 7 тысяч рублей. Но после широкого резонанса в СМИ, приговор изменили на 3 года колонии.