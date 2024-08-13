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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:27

В Екатеринбурге суд оставил в тюрьме мужчину, напавшего на мальчика в шапке с Z

В Екатеринбурге суд оставил в тюрьме мужчину, напавшего на мальчика в шапке с Z

13 августа 2024, 08:25
Фото: 1MI
Свердловский областной суд оставил в тюрьме мужчину, напавшего на 11-летнего мальчика в шапке с Z.

13 августа стало известно о том, что Александр Неустроев попытался обжаловать приговор, который ему вынесли в июне 2024 года. Однако, суд оставил его без изменений, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, что случай произошел ещё в апреле 2023 года. Неустроев накричал на мальчика в шапке с Z. Тогда мужчине назначили лишь штраф в размере 7 тысяч рублей. Но после широкого резонанса в СМИ, приговор изменили на 3 года колонии.

Ранее стало известно, что пьяного водителя из Камышлова приговорили к исправительным работам и конфисковали машину.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Дети#Свердловская область#Суд#Полиция#Уголовное дело#Екатеринбург#Инцидент
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