В Екатеринбурге ввели карантин по бешенству

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в Екатеринбурге карантин по бешенству. Ограничения вводят из-за мертвой лисицы, которую нашли 30 июня в Академическом районе.
Очагом заражения определили детский сад №39 на улице Рутминского, 1, и область радиусом в 500 метров вокруг, сообщают в администрации Екатеринбурга.
Роспотребнадзор рекомендует незамедлительно обращаться в травмпункт после укуса любых животных.
Ранее сообщалось, что с начала года в Свердловской области выявили 36 случаев бешенства у животных. Карантинные мероприятия вводились в Белоярском и Заречном.