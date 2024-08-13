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Updated Сегодня, 14:23

В Екатеринбурге ввели карантин по бешенству

В Екатеринбурге ввели карантин по бешенству

13 августа 2024, 14:21
Фото: 1MI
В Екатеринбурге ввели карантин по бешенству из-за мертвой лисицы.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в Екатеринбурге карантин по бешенству. Ограничения вводят из-за мертвой лисицы, которую нашли 30 июня в Академическом районе.

Очагом заражения определили детский сад №39 на улице Рутминского, 1, и область радиусом в 500 метров вокруг, сообщают в администрации Екатеринбурга.

Роспотребнадзор рекомендует незамедлительно обращаться в травмпункт после укуса любых животных.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#Животные#Роспотребнадзор#Домашние животные#Окружающая среда#Бешенство#Бездомные животные#Карантин#Екатеринбург#Дикие животные
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