В лесах Свердловской области появились гигантские грибы весом в несколько килограмм.

Так, например, одна из свердловчанок, посетив Нижнесергинский район была в восторге от размеров найденного там любимого лакомства. Она поделилась с изданием Е1, что только один гигантский белый гриб занял половину ее корзины. Женщина с удовольствием пожарила его с картошкой и накормила всю семью.