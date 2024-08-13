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Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

В лесах Свердловской области появились гигантские грибы весом в несколько килограмм

В лесах Свердловской области появились гигантские грибы весом в несколько килограмм

13 августа 2024, 09:18
Фото: Изображение Midjourney
В лесах Свердловской области появились гигантские грибы весом в несколько килограмм.

Любителей «тихой охоты» в этом году радует не только количество грибов, но и их удивительно-большие размеры. Вес гигантов достигает нескольких килограммов.

Примечательно, что они абсолютно не червивые.

Так, например, одна из свердловчанок, посетив Нижнесергинский район была в восторге от размеров найденного там любимого лакомства. Она поделилась с изданием Е1, что только один гигантский белый гриб занял половину ее корзины. Женщина с удовольствием пожарила его с картошкой и накормила всю семью.

Миколог Виктор Мухин утверждает, что огромные грибы могут быть и молодые. Сейчас для их роста отличная погода. Употреблять такие грибы в пищу можно и нужно, уверен специалист.

Ранее в Свердловской области обнаружен гриб-хищник.

В лесу под Нижними Сергами обнаружен «внеземной» фиолетовый гриб
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#Екатерина Смирнова#Общество#Лес#Грибы#Природа#Грибники#Екатеринбург
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