В лесах Свердловской области появились гигантские грибы весом в несколько килограмм.

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Любителей «тихой охоты» в этом году радует не только количество грибов, но и их удивительно-большие размеры. Вес гигантов достигает нескольких килограммов.
Примечательно, что они абсолютно не червивые.
Так, например, одна из свердловчанок, посетив Нижнесергинский район была в восторге от размеров найденного там любимого лакомства. Она поделилась с изданием Е1, что только один гигантский белый гриб занял половину ее корзины. Женщина с удовольствием пожарила его с картошкой и накормила всю семью.
Миколог Виктор Мухин утверждает, что огромные грибы могут быть и молодые. Сейчас для их роста отличная погода. Употреблять такие грибы в пищу можно и нужно, уверен специалист.
Ранее в Свердловской области обнаружен гриб-хищник.