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Published Сегодня, 06:57

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Вандалы устроили погром на кладбище в Невьянске

В Невьянске на старом кладбище разрушены десятки могил

13 августа 2024, 06:57
Фото: Инцидент Невьянск

Вандалы устроили погром на кладбище в Невьянске

Десятки случаев разорения могил произошли на старом кладбище в Невьянске. Вандалы рушат могильные плиты, разламывают и опрокидывают мраморные памятники, ломают кресты.

В Невьянске на старом кладбище были разгромлены десятки могил. Один из пострадавших, Александр, узнал о случившемся от родственников, которые сообщили ему, что могилу его отца разорили вандалы. Они разрушили памятник, разбили стеклянную бутылку об фотографию.

Вчера мне позвонили родственники и сказали, что были на кладбище и у моего отца разбита фотография, а рядом поломали памятники. Я так понял, кинули бутылкой водки в наше фото. Сегодня после работы мы с мамой поехали на кладбище и увидели снятую на видео картину, — рассказал редакции TagilCity.ru Александр.

За Александром на кладбище приехал еще один мужчина, который также пострадал — вандалы повредили памятник его матери. Вместе с Александром они смогли установить его на место. Кроме памятника, также пострадала и плитка. Мужчина уехал в мастерскую за новой, а Александр с семьей собрал осколки от повреждений и поехал заказывать новое фото.

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С пострадавшими уже связались в ритуальном агентстве, заявление в полицию написано. В данный момент продолжаются поиски всех пострадавших, полиция выясняет все обстоятельства. По неподтвержденным данным известно, что пострадало больше десятка могил. Неизвестные рушат надгробные плиты, ломают кресты. Люди обмениваются в сети фотографиями и всячески осуждают эти преступления.

Господи прости меня, но так хочется, чтобы у этих нелюдей сразу тут же отнялись руки и ноги, такой ужас до слез обидно. Не знают, куда свою силу и злость девать, — пишет Татьяна в одном из комментариев.
Фото: Инцидент Невьянск

Ранее мы писали о том, как в мае 2023 года на Рогожинском кладбище в Нижнем Тагиле неизвестные разгромили 15 памятников. Надгробия на могилах оказались упавшими и разломанными.

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