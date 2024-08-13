В Невьянске на старом кладбище разрушены десятки могил

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В Невьянске на старом кладбище были разгромлены десятки могил. Один из пострадавших, Александр, узнал о случившемся от родственников, которые сообщили ему, что могилу его отца разорили вандалы. Они разрушили памятник, разбили стеклянную бутылку об фотографию.
Вчера мне позвонили родственники и сказали, что были на кладбище и у моего отца разбита фотография, а рядом поломали памятники. Я так понял, кинули бутылкой водки в наше фото. Сегодня после работы мы с мамой поехали на кладбище и увидели снятую на видео картину, — рассказал редакции TagilCity.ru Александр.
За Александром на кладбище приехал еще один мужчина, который также пострадал — вандалы повредили памятник его матери. Вместе с Александром они смогли установить его на место. Кроме памятника, также пострадала и плитка. Мужчина уехал в мастерскую за новой, а Александр с семьей собрал осколки от повреждений и поехал заказывать новое фото.
С пострадавшими уже связались в ритуальном агентстве, заявление в полицию написано. В данный момент продолжаются поиски всех пострадавших, полиция выясняет все обстоятельства. По неподтвержденным данным известно, что пострадало больше десятка могил. Неизвестные рушат надгробные плиты, ломают кресты. Люди обмениваются в сети фотографиями и всячески осуждают эти преступления.
Господи прости меня, но так хочется, чтобы у этих нелюдей сразу тут же отнялись руки и ноги, такой ужас до слез обидно. Не знают, куда свою силу и злость девать, — пишет Татьяна в одном из комментариев.
Ранее мы писали о том, как в мае 2023 года на Рогожинском кладбище в Нижнем Тагиле неизвестные разгромили 15 памятников. Надгробия на могилах оказались упавшими и разломанными.