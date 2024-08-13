В Невьянске на старом кладбище разрушены десятки могил

За Александром на кладбище приехал еще один мужчина, который также пострадал — вандалы повредили памятник его матери. Вместе с Александром они смогли установить его на место. Кроме памятника, также пострадала и плитка. Мужчина уехал в мастерскую за новой, а Александр с семьей собрал осколки от повреждений и поехал заказывать новое фото.