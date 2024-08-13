В Нижнем Тагиле двое местных жителей осуждены за избиение инвалида

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Силовики выяснили, что в июне 2022 года два местных жителя, будучи пьяными, представились полицейскими. Они заманили мужчину-инвалида III группы в квартиру в Дзержинском районе. Там они избили его дубинками и отобрали телефон.
Осужденные вину не признали, но это не помешало суду Нижнего Тагила отправить их в тюрьму на 5 лет, сообщают в прокуратуре Свердловской области.
Ранее сообщалось о пожаре в Екатеринбурге. Как выяснилось, сгорел дом местной экоактивистки. Раньше ей поступали сообщения с угрозами. Женщина считает, что ее дом подожгли намеренно.