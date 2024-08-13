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Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

В Нижнем Тагиле двое местных жителей осуждены за избиение инвалида

В Нижнем Тагиле двое местных жителей осуждены за избиение инвалида

13 августа 2024, 10:01
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле прошел суд над двумя мужчинами, которые избили и ограбили инвалида.

Силовики выяснили, что в июне 2022 года два местных жителя, будучи пьяными, представились полицейскими. Они заманили мужчину-инвалида III группы в квартиру в Дзержинском районе. Там они избили его дубинками и отобрали телефон.

Осужденные вину не признали, но это не помешало суду Нижнего Тагила отправить их в тюрьму на 5 лет, сообщают в прокуратуре Свердловской области.

Ранее сообщалось о пожаре в Екатеринбурге. Как выяснилось, сгорел дом местной экоактивистки. Раньше ей поступали сообщения с угрозами. Женщина считает, что ее дом подожгли намеренно.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Суд#Полиция#Уголовное дело#Екатеринбург#Инцидент
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