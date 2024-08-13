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В Нижнем Тагиле наградили победителей конкурса по ландшафтному дизайну

В Нижнем Тагиле наградили победителей конкурса по ландшафтному дизайну

13 августа 2024, 06:59
Фото: Администрация Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле наградили 9 победителей конкурса по ландшафтному дизайну. Конкурс проходил в честь Дня города и Года Семьи.

В конкурсе участвовали все: от жителей города и собственников бизнеса до школ и заводов. Всего в мероприятии приняли участие 40 человек. Специальная комиссия оценивала композиции по специальным критериям. Специалисты выделили 9 победителей.

Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству отметил, что цветочные насаждения благоприятно влияют на людей и что такой конкурс очень важен.

Победителям вручили дипломы и памятные подарки, сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Напомним, что в Нижнем Тагиле объявили тендер на закупку архитектурной подсветки. Ее хотят обновить на некоторых улицах.

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