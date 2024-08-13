В Нижнем Тагиле наградили победителей конкурса по ландшафтному дизайну

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
В конкурсе участвовали все: от жителей города и собственников бизнеса до школ и заводов. Всего в мероприятии приняли участие 40 человек. Специальная комиссия оценивала композиции по специальным критериям. Специалисты выделили 9 победителей.
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству отметил, что цветочные насаждения благоприятно влияют на людей и что такой конкурс очень важен.
Победителям вручили дипломы и памятные подарки, сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Напомним, что в Нижнем Тагиле объявили тендер на закупку архитектурной подсветки. Ее хотят обновить на некоторых улицах.