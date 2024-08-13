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Updated Сегодня, 06:35

В Нижнем Тагиле закроют дорогу на Вагонке из-за ремонта теплотрассы

В Нижнем Тагиле закроют дорогу на Вагонке из-за ремонта теплотрассы

13 августа 2024, 06:33
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле будет временно перекрыта дорога на улице Правды в Дзержинском районе в связи с работами по устройству теплотрассы.

Транспортное движение на автодороге закроют, чтобы обеспечить безопасность во время проводящихся работ, рассказали в пресс-службе администрации города.

Дорогу закроют с 14 по 20 августа 2024 года. Будут установлены соответствующие дорожные знаки. Контролировать данную ситуацию будет глава управления городским хозяйством Андрей Лебедев.

Напомним, в июле 2024 года в Нижнем Тагиле почти на две недели закрывали участок улицы Пархоменко из-за работ компании «Тагилэнерго».

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Дорога#Город#Безопасность#Ремонт#Дзержинский район#Дорожные знаки#Теплотрасса#Екатеринбург
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