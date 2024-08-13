В Нижнем Тагиле закроют дорогу на Вагонке из-за ремонта теплотрассы

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Транспортное движение на автодороге закроют, чтобы обеспечить безопасность во время проводящихся работ, рассказали в пресс-службе администрации города.
Дорогу закроют с 14 по 20 августа 2024 года. Будут установлены соответствующие дорожные знаки. Контролировать данную ситуацию будет глава управления городским хозяйством Андрей Лебедев.
Напомним, в июле 2024 года в Нижнем Тагиле почти на две недели закрывали участок улицы Пархоменко из-за работ компании «Тагилэнерго».