В Нижнем Тагиле женщина сожгла машину бывшего

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
51-летнего мужчину разбудили рано утром соседи и сообщили, что его машина полыхает. Один из очевидцев заметил женщину с бутылкой, которая пыталась убежать, пишет ИА «Все новости».
Следствие выяснило, что поджигательницей оказалась 41-летняя ранее судимая женщина. Но фоне ревности она облила машину бензином и подожгла.
Теперь ей может грозить до 5 лет тюрьмы.
Напомним, что в Екатеринбурге загорелся дом местной экоактивистки. Женщина считает, что его подожгли.