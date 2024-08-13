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В Нижнем Тагиле женщина сожгла машину бывшего

В Нижнем Тагиле женщина сожгла машину бывшего

13 августа 2024, 13:46
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле женщина сожгла машину бывшего из-за ревности.

51-летнего мужчину разбудили рано утром соседи и сообщили, что его машина полыхает. Один из очевидцев заметил женщину с бутылкой, которая пыталась убежать, пишет ИА «Все новости».

Следствие выяснило, что поджигательницей оказалась 41-летняя ранее судимая женщина. Но фоне ревности она облила машину бензином и подожгла.

Теперь ей может грозить до 5 лет тюрьмы.

Напомним, что в Екатеринбурге загорелся дом местной экоактивистки. Женщина считает, что его подожгли.

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