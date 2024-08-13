В Первоуральске суд отправил насильника в тюрьму на 23 года

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Updated Сегодня, 07:55
Следователи установили, что в 2018, 2021 и 2022 году осуждённый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 22 человек. Помимо изнасилований, мужчина снимал порнографию со своими жертвами, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Суд решил отправить насильника в тюрьму на 23 года. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строго режима. Кроме того, ему запретили заниматься работой с детьми на протяжении 18 лет.
12 августа стало известно о том, что суд отказался досрочно выпускать бизнесмена, который заказал своего конкурента.