В России намерены вернуть массовый интерес к воздухоплаванию

Директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, преподаватель кафедры киберспорта Университета «Синергия», экс-президент федераций компьютерного спорта России и Москвы, ведущий российский эксперт в области компьютерного спорта Александр Горбаченко в эксклюзивной беседе с редакцией RuNews24.ru отметил, что «сейчас благодаря поддержке профильных спортивных федераций и производителей авиационной техники в России наблюдаются повышение соревновательной активности в области авиационных симуляторов и рост интереса к ним со стороны любителей авиации».