В России намерены вернуть массовый интерес к воздухоплаванию

Posted 13 августа, 07:10
Published 13 августа, 07:10
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, преподаватель кафедры киберспорта Университета «Синергия», экс-президент федераций компьютерного спорта России и Москвы, ведущий российский эксперт в области компьютерного спорта Александр Горбаченко в эксклюзивной беседе с редакцией RuNews24.ru отметил, что «сейчас благодаря поддержке профильных спортивных федераций и производителей авиационной техники в России наблюдаются повышение соревновательной активности в области авиационных симуляторов и рост интереса к ним со стороны любителей авиации».
«Это дает надежду на то, что удастся вернуть массовый интерес к воздухоплаванию в нашей стране. Кроме того, помимо увеличения количества участников и зрителей авиасоревнований, это позволяет также создавать полезный образовательный контент. Как исторической, так и патриотической направленности. Ведь именно в России созданы все лучшие боевые авиасимуляторы — от самолетов Первой мировой до современной авиации. Их отличает высочайший уровень детализации физики полета, работы авионики и вооружения. Это фактически готовые тренажеры для пилотов отдельных типов самолетов вроде Ил-2, Як-52 и Л-39», — прокомментировал событие эксперт.
Напомним, соревнования проходят в цифровом симуляторе боевых действий Digital Combat Simulator World. В период с 22 июля по 8 августа состоялись тренировочные полёты, а с 9 по 16 августа — квалификации. По результатам квалификаций 10 лучших пилотов пройдут в финал.
Финальные соревнования запланированы на 18 августа, в День воздушного флота России.
Добавим, что турнир организован международным турнирным оператором «Межконтинентальная киберспортивная лига» при поддержке Федерации компьютерного спорта города Москвы.