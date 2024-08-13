В Свердловской области отец похитил близнецов

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Согласно решению суда отец должен был передать двух мальчиков их матери, но он этого не сделал. Сейчас отец вместе с близнецами скрывается.
Приставы совместно с полицией продолжают искать пропавших детей. Предполагается, что они могут находится в Свердловской области, сообщают в пресс-службе судебных приставов.
Отец скрывает от матери и приставов двух близнецов: Сухарева Матвея Денисовича, Сухарева Макара Денисовича, они оба родились 28 июля 2017 года.
Напомним, что 12 августа в Нижнем Тагиле нашли 17-летнюю девушку, которая сбежала из социального центра. Она приехала в Нижний Тагил из Дагестана.