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Published Сегодня, 07:30

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Updated Сегодня, 07:32

В Свердловской области отец похитил близнецов

В Свердловской области отец похитил близнецов

13 августа 2024, 07:30
Фото: 1MI
В Свердловской области отец похитил близнецов и не отдает их матери.

Согласно решению суда отец должен был передать двух мальчиков их матери, но он этого не сделал. Сейчас отец вместе с близнецами скрывается.

Приставы совместно с полицией продолжают искать пропавших детей. Предполагается, что они могут находится в Свердловской области, сообщают в пресс-службе судебных приставов.

Отец скрывает от матери и приставов двух близнецов: Сухарева Матвея Денисовича, Сухарева Макара Денисовича, они оба родились 28 июля 2017 года.

Фото: ГУФССП России по Свердловской области

Напомним, что 12 августа в Нижнем Тагиле нашли 17-летнюю девушку, которая сбежала из социального центра. Она приехала в Нижний Тагил из Дагестана.

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