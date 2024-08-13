В Свердловской области унесло 190 жизней в ДТП с начала года

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Число погибших на 12 процентов превысило показатель за этот же период в 2023 году, рассказала глава пропаганды безопасности дорожного движения автоинспекции Галина Кравченко.
При этом в авариях пострадало 2019 человек. Это число меньше на 11 процентов в сравнении со статистикой предыдущего года. Автоинспекторы предполагают, что рост количества погибших связан с тем, что водители ездят на превышенной скорости.
Напомним, 12 августа 2024 года под Каменском-Уральским водитель автомобиля ВАЗ влетел в грузовик. Автомобилист скончался, а ребенок, ехавший с ним в машине, пострадал.