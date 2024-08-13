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190 человек погибли в ДТП в Свердловской области с начала года

В Свердловской области унесло 190 жизней в ДТП с начала года

13 августа 2024, 09:57
Фото: 1MI

190 человек погибли в ДТП в Свердловской области с начала года

В Свердловской области погибло 190 человек в ДТП с начала 2024 года.

Число погибших на 12 процентов превысило показатель за этот же период в 2023 году, рассказала глава пропаганды безопасности дорожного движения автоинспекции Галина Кравченко.

При этом в авариях пострадало 2019 человек. Это число меньше на 11 процентов в сравнении со статистикой предыдущего года. Автоинспекторы предполагают, что рост количества погибших связан с тем, что водители ездят на превышенной скорости.

Напомним, 12 августа 2024 года под Каменском-Уральским водитель автомобиля ВАЗ влетел в грузовик. Автомобилист скончался, а ребенок, ехавший с ним в машине, пострадал.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#ЧП#Пострадавшие#Погибшие#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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