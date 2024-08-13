В Тюмени дефицит городского бюджета за полгода составил 451 млн рублей

Оказалось, что около 6 млрд рублей доходов города составили налоги от физлиц, около 3 млрд рублей — налоги на совокупный доход. На расходы, которые были связаны с образованием, ушла половина бюджета. Расходы на содержание органов власти составили практически 1 млрд рублей. Из них 3,4 млн рублей ушло на содержание мэра, пишет uralpolit.ru.