В Тюмени дефицит городского бюджета за полгода составил 451 млн рублей

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
Разбираемся, как сформировался такой расчет.
«Утвердить отчет об исполнении бюджета Тюмени за первое полугодие 2024 года по доходам в сумме 19,8 млрд рублей, по расходам в сумме 20,2 млрд рублей с превышением расходов над доходами в сумме 451,4 млн рублей», — сказано в документе.
Оказалось, что около 6 млрд рублей доходов города составили налоги от физлиц, около 3 млрд рублей — налоги на совокупный доход. На расходы, которые были связаны с образованием, ушла половина бюджета. Расходы на содержание органов власти составили практически 1 млрд рублей. Из них 3,4 млн рублей ушло на содержание мэра, пишет uralpolit.ru.
В распоряжении сказано, что проект бюджета предполагает по итогам 2024 года дефицит более 3 млрд рублей при доходе в 40,2 млрд рублей. Его планируют покрывать за счет остатков собственных средств.