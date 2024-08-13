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Updated Сегодня, 18:41

В Тюмени дефицит городского бюджета за полгода составил 451 млн рублей

13 августа 2024, 18:41
Власти Тюмени объявили о дефиците бюджета за первые 6 месяцев этого года, который составил 451,4 млн рублей. Также они получили почти 20 млрд рублей и потратили более 20 млрд рублей, говорится в отчете об исполнении бюджета города, опубликованном городской администрацией.

Разбираемся, как сформировался такой расчет.

«Утвердить отчет об исполнении бюджета Тюмени за первое полугодие 2024 года по доходам в сумме 19,8 млрд рублей, по расходам в сумме 20,2 млрд рублей с превышением расходов над доходами в сумме 451,4 млн рублей», — сказано в документе.

Оказалось, что около 6 млрд рублей доходов города составили налоги от физлиц, около 3 млрд рублей — налоги на совокупный доход. На расходы, которые были связаны с образованием, ушла половина бюджета. Расходы на содержание органов власти составили практически 1 млрд рублей. Из них 3,4 млн рублей ушло на содержание мэра, пишет uralpolit.ru.

В распоряжении сказано, что проект бюджета предполагает по итогам 2024 года дефицит более 3 млрд рублей при доходе в 40,2 млрд рублей. Его планируют покрывать за счет остатков собственных средств.

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