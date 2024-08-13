Владелица сгоревшего дома в Екатеринбурге заявила об угрозах

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Елена является координатором проекта «Кедры России». Некоторое время назад с ней в интернете связался незнакомец, сообщивший, что он тоже хочет стать координатором. Позже они созвонились и неизвестный рассказал, что крадет краснокнижные растения и продает их, пишет Ура.ру.
Екатеринбурженка в ответ сказала, что данные действия незаконны, а также посоветовала ему изучить законы об охране природы и только после этого становиться участником экопроекта. Далее разговор закончился, а вскоре после этого ей стали угрожать изнасилованием и убийством.
Женщина обратилась в полицию. Она предполагает, что дом сгорел в результате поджога.
Напомним, пожар произошел 13 августа 2024 года. По словам очевидцев, перед возгоранием был слышен хлопок.