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Владелица сгоревшего дома в Екатеринбурге заявила об угрозах

Владелица сгоревшего дома в Екатеринбурге заявила об угрозах

13 августа 2024, 09:13
Фото: 1MI
Экоактивистка Елена из Екатеринбурга, чей дом сгорел от пожара, рассказала об угрозах, которые ей поступали до происшествия.

Елена является координатором проекта «Кедры России». Некоторое время назад с ней в интернете связался незнакомец, сообщивший, что он тоже хочет стать координатором. Позже они созвонились и неизвестный рассказал, что крадет краснокнижные растения и продает их, пишет Ура.ру.

Екатеринбурженка в ответ сказала, что данные действия незаконны, а также посоветовала ему изучить законы об охране природы и только после этого становиться участником экопроекта. Далее разговор закончился, а вскоре после этого ей стали угрожать изнасилованием и убийством.

Женщина обратилась в полицию. Она предполагает, что дом сгорел в результате поджога.

Напомним, пожар произошел 13 августа 2024 года. По словам очевидцев, перед возгоранием был слышен хлопок.

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