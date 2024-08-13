Согласно заявлению Игоря Никулина, военного специалиста и бывшего члена комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, если бы не вырубка 90% леса на Русской равнине, не было бы ни чрезмерного перегревания, ни быстрого перемещения огромных масс воздуха по причине резкого перепада температур.