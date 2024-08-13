Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Согласно прогнозам экспертов, в последующие годы нехарактерных для РФ метеорологических явлений станет только больше. Следует готовиться к новым засухам, мегаливням, природным возгораниям и торнадо.
Лето текущего года было ознаменовано масштабными наводнениями в Тюменской, Курганской и Оренбургской областях. Мощные ураганы и ливни, характерные для тропиков, обрушились на столичный регион и Татарстан, а жители Поволжья и Краснодарского края жаловались на невыносимую жару.
Ученые считают, что резкое изменение погоды в РФ объясняется главным образом глобальным потеплением, и число природных катаклизмов будет только расти, сообщает newia.ru.
Но аномальные метеорологические явления вызваны не только глобальным потеплением. По мнению экспертов, значительное влияние на погоду оказывает массовая вырубка российских лесов.
Согласно заявлению Игоря Никулина, военного специалиста и бывшего члена комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, если бы не вырубка 90% леса на Русской равнине, не было бы ни чрезмерного перегревания, ни быстрого перемещения огромных масс воздуха по причине резкого перепада температур.
В курортном Сочи возросло число наводнений, бурь и оползней. Причиной этого является массовая вырубка реликтового леса при возведении Олимпийского парка. Чернозем пересыхает, провоцируя черные бури, способные нанести огромный ущерб природе и населению.
Ситуацию можно улучшить при помощи высадки деревьев. Однако для этого потребуются десятки лет.