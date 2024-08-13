Желтые пятна на пластиковом подоконнике испарятся: поможет дешевое средство из аптеки

Эксперт Жукова рассказала об способе борьбы с желтыми пятнами на пластике

Пластиковые подоконники хорошо выглядят только в первые два года после установки, а потом начинают выгорать и желтеть. Избавиться от этих некрасивых пятен очень сложно. А поможет в этом копеечное средство из аптеки, которым пользовались еще в СССР.