Желтые пятна на пластиковом подоконнике испарятся: поможет дешевое средство из аптеки

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Существует множество народных способов избавиться от желтизны на окнах и подоконниках из ПВХ. Например, отлично справляются с подобными загрязнениями сода, соль и уксус. Однако самые старые пятна с трудом поддаются выведению, а если очень усердствовать и активно тереть поверхность, то пластик легко поцарапать. Въевшиеся стойкие пятна поможет вывести медицинский препарат «Димексид». О том, как им пользоваться, рассказывает блогер, эксперт по домоводству, автор тематического Telegram-канала Марина Жукова.
«Димексид» — это медицинский препарат, который продавался еще в советских аптеках и использовался для лечения различных воспалений и ран. С тех времен в арсенале врачей появилось множество новых эффективных средств, однако «Димексид» по-прежнему широко применяется в больницах.
Современные хозяйки также могут без труда купить в магазине любую бытовую химию, но многие до сих пор по привычке покупают старый проверенный «Димексид». Это уникальный раствор легко проникает в верхние слои материала и буквально растворяет грязь.
Это средство отлично очищает любые поверхности: чистит подоконники, газовые плиты. Например, можно прекрасно удалить старые пятна от монтажной пены. Я с помощью этого средства без проблем очистила балкон после ремонта. Попробуйте «Димексид» и сами убедитесь, насколько он эффективен, — отметила Марина Жукова.
Раствор имеет достаточно резкий запах, поэтому лучше работать с ним в респираторе. В крайнем случае — в хорошо проветриваемом помещении, предупреждает эксперт. Руки защищаем перчатками.
«Димексид» наносим на губку и начинаем оттирать грязь. Преимущество средства в том, что предварительно ничего не нужно замачивать — оно действует сразу. Желтые пятна и любая другая грязь испарятся на ваших глазах. После этого останется лишь тщательно промыть пластик теплой водой.
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