Житель Екатеринбурга не влез в самолет, вылетавший из Сочи

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
При посадке на самолет выяснилось, что для Евгения и еще одной девушки мест на борту не хватило. Сотрудница авиакомпании уточнила, что такое возможно. А вот никаких компенсаций за такой конфуз не предусмотрено.
В итоге Евгений улетел на следующем рейсе через час. Но остался недоволен, ему пришлось проходить все процедуры перед посадкой заново, а авиакомпания не принесла извинений, пишет «КП — Екатеринбург».
Представитель «Уральских авиалиний» сообщил, что такие ситуации случаются довольно часто. На это есть две причины: либо борт заменили, либо пассажир опоздал на рейс.