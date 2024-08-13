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Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Житель Екатеринбурга не влез в самолет, вылетавший из Сочи

Житель Екатеринбурга не влез в самолет, вылетавший из Сочи

13 августа 2024, 13:21
Фото: Изображение Midjourney
Жителю Екатеринбурга не хватило места в самолете, который вылетал из Сочи в Кольцово.

При посадке на самолет выяснилось, что для Евгения и еще одной девушки мест на борту не хватило. Сотрудница авиакомпании уточнила, что такое возможно. А вот никаких компенсаций за такой конфуз не предусмотрено.

В итоге Евгений улетел на следующем рейсе через час. Но остался недоволен, ему пришлось проходить все процедуры перед посадкой заново, а авиакомпания не принесла извинений, пишет «КП — Екатеринбург».

Представитель «Уральских авиалиний» сообщил, что такие ситуации случаются довольно часто. На это есть две причины: либо борт заменили, либо пассажир опоздал на рейс.

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