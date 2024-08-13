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Published Сегодня, 12:56

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Updated Сегодня, 12:58

Жители Нижнего Тагила подписали соглашения для получение компенсаций на расселение

Жители Нижнего Тагила подписали соглашения для получение компенсаций на расселение

13 августа 2024, 12:56
Фото: tagilcity.ru
Жители обрушившегося дома в Нижнем Тагиле начали подписывать соглашения на получение компенсаций.

Утром 13 августа начался процесс по заключению специальных соглашений. Эти бумаги нужны для получения денег на покупку нового жилья, сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Все положенные пострадавшим деньги будут переведены до конца недели. 10 человек уже выбрали себе новое жилье, власти будут оказывать им всю необходимую помощь в проведении сделок.

Власти также решают вопрос о расселении людей, чьё жилье было куплено в ипотеку или являлось муниципальным.

Напомним, 12 августа сообщалось о том, что пострадавшим от разрушения дома будут подбирать наиболее похожие варианты жилья. Чтобы жизнь в новом месте была максимально комфортной.

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