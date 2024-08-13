Жители Нижнего Тагила подписали соглашения для получение компенсаций на расселение

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Утром 13 августа начался процесс по заключению специальных соглашений. Эти бумаги нужны для получения денег на покупку нового жилья, сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Все положенные пострадавшим деньги будут переведены до конца недели. 10 человек уже выбрали себе новое жилье, власти будут оказывать им всю необходимую помощь в проведении сделок.
Власти также решают вопрос о расселении людей, чьё жилье было куплено в ипотеку или являлось муниципальным.
Напомним, 12 августа сообщалось о том, что пострадавшим от разрушения дома будут подбирать наиболее похожие варианты жилья. Чтобы жизнь в новом месте была максимально комфортной.