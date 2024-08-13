Жительница Рудника в Нижнем Тагиле нашла пятерых котят за одну неделю

Это девочка, на вид кошечке не больше трех месяцев. Ласковая, собак не боится. Сейчас Лариса ищет для животного новый дом. У себя долго держать не может. У самой женщины дома живет еще 4 кота. За несколько дней до этого жительница рудника раздала четырех других котят в добрые руки, которых нашла в картонной коробке на помойке.