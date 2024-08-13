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Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

Бездомному котенку в Нижнем Тагиле ищут новый дом

Жительница Рудника в Нижнем Тагиле нашла пятерых котят за одну неделю

13 августа 2024, 07:40
Фото: Добрые руки. Нижний Тагил

Бездомному котенку в Нижнем Тагиле ищут новый дом

Жительница Рудника обнаружила 3-месячного котенка в черном полиэтиленовом мешке во время прогулки с собакой. За несколько дней до инцидента она пристроила других 4 котят, которых нашла в картонной коробке на помойке в Нижнем Тагиле.

Выброшенного в полиэтиленовом мешке котенка обнаружила жительница частного сектора на Руднике. Лариса, так зовут женщину, вышла рано утром на прогулку со своей собакой, по дороге наткнулась на неожиданную находку.

Пошла рано утром собаку выгуливать. Смотрю, он куда-то сразу уши навострил. На дороге лежал пакет черный, шевелился. Я подошла, а оттуда мяукает. Открыла, а там это чудо., — рассказала редакции TagilCity.ru нашедшая котенка Лариса.

Это девочка, на вид кошечке не больше трех месяцев. Ласковая, собак не боится. Сейчас Лариса ищет для животного новый дом. У себя долго держать не может. У самой женщины дома живет еще 4 кота. За несколько дней до этого жительница рудника раздала четырех других котят в добрые руки, которых нашла в картонной коробке на помойке.

Фото: Добрые руки. Нижний Тагил

Все кто ищет себе нового друга можете связаться с Ларисой по телефону +7 (908) 633 88 64

К сожалению, подобные инциденты не редкость. В мае в Нижнем Тагиле девушка нашла на улице переноску, в которой были брошенные котята.

Неизвестные бросили переноску с четырьмя котятами в Нижнем Тагиле
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