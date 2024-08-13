Жительница Рудника в Нижнем Тагиле нашла пятерых котят за одну неделю

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Выброшенного в полиэтиленовом мешке котенка обнаружила жительница частного сектора на Руднике. Лариса, так зовут женщину, вышла рано утром на прогулку со своей собакой, по дороге наткнулась на неожиданную находку.
Пошла рано утром собаку выгуливать. Смотрю, он куда-то сразу уши навострил. На дороге лежал пакет черный, шевелился. Я подошла, а оттуда мяукает. Открыла, а там это чудо., — рассказала редакции TagilCity.ru нашедшая котенка Лариса.
Это девочка, на вид кошечке не больше трех месяцев. Ласковая, собак не боится. Сейчас Лариса ищет для животного новый дом. У себя долго держать не может. У самой женщины дома живет еще 4 кота. За несколько дней до этого жительница рудника раздала четырех других котят в добрые руки, которых нашла в картонной коробке на помойке.
Все кто ищет себе нового друга можете связаться с Ларисой по телефону +7 (908) 633 88 64
К сожалению, подобные инциденты не редкость. В мае в Нижнем Тагиле девушка нашла на улице переноску, в которой были брошенные котята.