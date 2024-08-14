6 человек получили должность судей для работы в Академическом районе Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В пресс-службе Свердловского областного суда назвали имена судей. Одна из них — работница Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила:
Всего в суде Академического района областной столицы будут работать 20 федеральных судей и 54 сотрудника аппарата. Штат будет сформирован за счет перераспределения существующей штатной численности судов Свердловской области с учетом фактической нагрузки по рассмотрению дел.
Отметим, новое административное здание площадью 15,5 тысяч квадратных метров строится в границах улиц Академика Сахарова — Вильгельма де Геннина — реки Патрушиха. Объект будет состоять из двух блоков, соединенных переходом. В первом расположится районный суд, в другом — 10 участков мировых судей.
На сегодняшний день работы выполнены более чем наполовину. Так, уже возведен каркас, производится монтаж внутренних коммуникаций. Одновременно с этим выполняются отделочные работы и благоустройство. Кроме того, стартовала отделка внутренних помещений — штукатурка стен, стяжка полов и остекление оконных конструкций с оформлением стеклянного фасада. Завершить строительство планируют до конца 2024 года.
Возведение объекта ознаменует создание целого административного квартала. В будущем здесь появятся ЗАГС, районное управление социальной политики и другие необходимые для комфортной жизни людей и функционирования Академического района организации. Локацию под размещение административных зданий в проекте комплексного развития территории выбрал ведущий девелопер восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое».
Напомним, по закону Академический районный суд считается образованным со дня назначения на должности двух третей от численности судей. Планируется, что полноценную работу суд начнет не позднее 1 марта 2025 года.