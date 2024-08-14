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Updated Сегодня, 11:59

6 человек получили должность судей для работы в Академическом районе Екатеринбурга

6 человек получили должность судей для работы в Академическом районе Екатеринбурга

14 августа 2024, 11:57
Фото: 1MI
Указом президента России Владимира Путина было назначено шесть специалистов, которые приступят к своим обязанностям в новом суде Академического района Екатеринбурга. Административное здание еще находится в стадии строительства и будет готово к работе 1 марта 2025 года.

В пресс-службе Свердловского областного суда назвали имена судей. Одна из них — работница Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила:

  • Наталья Барышникова (Октябрьский районный суд Екатеринбурга),
  • Анастасия Белоусова (Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила),
  • Ольга Кротова (Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга),
  • Екатерина Лепихина (мировой судья Кировского района Екатеринбурга),
  • Дарья Максимова (помощник судьи Свердловского областного суда),
  • Ирина Ращектаева (Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска).

Всего в суде Академического района областной столицы будут работать 20 федеральных судей и 54 сотрудника аппарата. Штат будет сформирован за счет перераспределения существующей штатной численности судов Свердловской области с учетом фактической нагрузки по рассмотрению дел.

Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

Отметим, новое административное здание площадью 15,5 тысяч квадратных метров строится в границах улиц Академика Сахарова — Вильгельма де Геннина — реки Патрушиха. Объект будет состоять из двух блоков, соединенных переходом. В первом расположится районный суд, в другом — 10 участков мировых судей.

На сегодняшний день работы выполнены более чем наполовину. Так, уже возведен каркас, производится монтаж внутренних коммуникаций. Одновременно с этим выполняются отделочные работы и благоустройство. Кроме того, стартовала отделка внутренних помещений — штукатурка стен, стяжка полов и остекление оконных конструкций с оформлением стеклянного фасада. Завершить строительство планируют до конца 2024 года.

Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

Возведение объекта ознаменует создание целого административного квартала. В будущем здесь появятся ЗАГС, районное управление социальной политики и другие необходимые для комфортной жизни людей и функционирования Академического района организации. Локацию под размещение административных зданий в проекте комплексного развития территории выбрал ведущий девелопер восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое».

Напомним, по закону Академический районный суд считается образованным со дня назначения на должности двух третей от численности судей. Планируется, что полноценную работу суд начнет не позднее 1 марта 2025 года.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Свердловская область#Строительство#Застройщик#Судьи#ЗАГС#Социальная политика#Екатеринбург#Академический район#Административное здание
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