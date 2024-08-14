6 человек получили должность судей для работы в Академическом районе Екатеринбурга

На сегодняшний день работы выполнены более чем наполовину. Так, уже возведен каркас, производится монтаж внутренних коммуникаций. Одновременно с этим выполняются отделочные работы и благоустройство. Кроме того, стартовала отделка внутренних помещений — штукатурка стен, стяжка полов и остекление оконных конструкций с оформлением стеклянного фасада. Завершить строительство планируют до конца 2024 года.