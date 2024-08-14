6 километров трассы под Нижним Тагилом отремонтируют в 2025 году за 430 млн рублей

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Согласно документации, под капитальный ремонт автомобильной дороги попадет 6-километровый участок трассы «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов». Это часть Серовской трассы, ведущая к Нижнему Тагилу из столицы Урала, не доезжая двухсторонней дороги в сторону села Николо-Павловское.
В настоящее время автомобилисты жалуются на неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, колеи и ямы на той дороге.
Очень часто езжу в Невьянск и обратно — в обоих направлениях состояние дорог ужасное. Участок дороги до Николо-Павловского, где развилка на Серов и в сторону самого села, с каждым разом все хуже и хуже. Приходится объезжать ямы, левая полоса вообще отвратительная. По объездной вообще не езжу, там тоже все нужно ремонтировать, — говорил читатель TagilCity.ru Юрий.
В настоящее время «Управление автодорог Свердловской области» ищет подрядчика. На капитальный ремонт выделено 430 миллионов рублей. На трассе отфрезеруют покрытие, уплотнят грунт, обустроят земляное полотно, а затем сделают дорожную одежду, с учетом всех съездов — к кафе и к АЗС.
Работы, согласно проекту, должны начаться уже весной 2025 года — с 27 марта. Окончательные работы запланированы на осень того же года — середину октября.
Данная дорога располагается на территории Горноуральского городского округа. Состояние дороги вызывает опасения у общественников: после объездов они пишут в прокуратуру по поводу неудовлетворительного состояния и содержания дорог. Как сообщали в областной ГАИ, на Серовском тракте за три года погибли 67 человек. Причем в 141 случае было отмечено именно неудовлетворительное состояние дорог, а в 54-х — плохое зимнее содержание трассы.