6 километров трассы под Нижним Тагилом отремонтируют в 2025 году за 430 млн рублей

Данная дорога располагается на территории Горноуральского городского округа. Состояние дороги вызывает опасения у общественников: после объездов они пишут в прокуратуру по поводу неудовлетворительного состояния и содержания дорог. Как сообщали в областной ГАИ, на Серовском тракте за три года погибли 67 человек. Причем в 141 случае было отмечено именно неудовлетворительное состояние дорог, а в 54-х — плохое зимнее содержание трассы.