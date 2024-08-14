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Автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем под Первоуральском

Автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем под Первоуральском

14 августа 2024, 05:15
Фото: ГИБДД по Свердловской области
На трассе под Первоуральском рейсовый автобус №110 столкнулся с машиной Volkswagen Golf. Есть пострадавшие.

В момент происшествия в автобусе было 10 человек. Вследствие столкновения пострадали два пассажира общественного транспорта, а также пассажир и водитель иномарки, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Пострадавших отвезли в медучреждение. Еще 5 человек, ехавших в автобусе, обратились за медпомощью. Автоинспекторы проводят проверку. На трассе временно введено реверсивное движение.

Напомним, 12 августа 2024 года на трассе под Первоуральском водитель автомобиля столкнулся с грузовиком, в результате чего он скончался на месте ЧП.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Первоуральск#ДТП#ГИБДД#Автобус#Автомобиль#Трасса#ЧП#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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