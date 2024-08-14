Автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем под Первоуральском

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
В момент происшествия в автобусе было 10 человек. Вследствие столкновения пострадали два пассажира общественного транспорта, а также пассажир и водитель иномарки, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
Пострадавших отвезли в медучреждение. Еще 5 человек, ехавших в автобусе, обратились за медпомощью. Автоинспекторы проводят проверку. На трассе временно введено реверсивное движение.
Напомним, 12 августа 2024 года на трассе под Первоуральском водитель автомобиля столкнулся с грузовиком, в результате чего он скончался на месте ЧП.