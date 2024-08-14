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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Больше сотни учителей получат премии от губернатора Свердловской области

Больше сотни учителей получат премии от губернатора Свердловской области

14 августа 2024, 12:03
Фото: 1MI
Педагоги из Свердловской области, подготовившие победителей ВсОШ, получат крупные денежные вознаграждения.

Губернаторскую премию получит порядка ста свердловских учителей.

Наградить решили педагогов, которые были наставниками детей, победивших на ВсОШ или ставшими призерами. Учителя получат премии от главы региона в размере 100 и 70 тысяч соответственно.

В 2024 году финалистами стали 90 свердловских школьников. Ребята добились очень высоких результатов по информатике и физике.

Ранее свердловские учителя пожаловались на неполучение крупных премий.

Ученик гимназии №86 в Нижнем Тагиле получит детскую премию имени Черепанова
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#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Деньги#Учителя#Премия#Образование#Победители#Екатеринбург
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