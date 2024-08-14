Больше сотни учителей получат премии от губернатора Свердловской области

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Губернаторскую премию получит порядка ста свердловских учителей.
Наградить решили педагогов, которые были наставниками детей, победивших на ВсОШ или ставшими призерами. Учителя получат премии от главы региона в размере 100 и 70 тысяч соответственно.
В 2024 году финалистами стали 90 свердловских школьников. Ребята добились очень высоких результатов по информатике и физике.
Ранее свердловские учителя пожаловались на неполучение крупных премий.