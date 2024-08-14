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Published Сегодня, 13:01

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Updated Сегодня, 13:03

Бывший глава колонии, осужденный за пытки, вышел на свободу в Свердловской области

Бывший глава колонии, осужденный за пытки, вышел на свободу в Свердловской области

14 августа 2024, 13:01
Фото: 1MI
Бывший глава колонии ИК-6, осужденный за пытки заключенных, вышел на свободу по УДО в Свердловской области.

Алексей Агапов провёл в тюрьме всего 1,5 года, хотя ему назначали 5 лет тюрьмы. 7 июня суд Нижнего Тагила одобрил его прошение о досрочном освобождении, прокуратура попыталась оспорить это решение. Однако Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции в силе, как сообщает URA.RU.

Напомним, что Агапов был приговорён к тюрьме еще в феврале 2023 года. Он и еще двое его коллег были признаны виновными в применении пыток. Как установило следствие, тюремщики пытали заключенного, которого обвиняли в организации бунта в ИК-15.

14 августа Ленинский районный суд вынес приговор 11 гражданам уже несуществующей страны. Их обвиняют в попытках нарушить деятельность государственных органов.

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#Вадим Бредников#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Суд#Уголовное дело#Колония#Свердловский областной суд#Пытки#УДО#Областной суд
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