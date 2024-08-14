Бывший глава колонии, осужденный за пытки, вышел на свободу в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Алексей Агапов провёл в тюрьме всего 1,5 года, хотя ему назначали 5 лет тюрьмы. 7 июня суд Нижнего Тагила одобрил его прошение о досрочном освобождении, прокуратура попыталась оспорить это решение. Однако Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции в силе, как сообщает URA.RU.
Напомним, что Агапов был приговорён к тюрьме еще в феврале 2023 года. Он и еще двое его коллег были признаны виновными в применении пыток. Как установило следствие, тюремщики пытали заключенного, которого обвиняли в организации бунта в ИК-15.
14 августа Ленинский районный суд вынес приговор 11 гражданам уже несуществующей страны. Их обвиняют в попытках нарушить деятельность государственных органов.