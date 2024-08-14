Дорожники Нижнего Тагила попросили подрядчиков убирать за собой после ремонта дорог

ООО «УБТ-Сервис» в своей группе «Вконтакте» попросили строителей очищать колеса спецтехники перед выездом на дороги общего пользования. Грязь на проезжей части ухудшает сцепление колес с дорогой, что может привести к авариям. И как минимум, за загрязнение дорог предусмотрен штраф.