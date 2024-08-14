tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:25

Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

Дорожники Нижнего Тагила попросили подрядчиков убирать за собой после ремонта дорог

Дорожники Нижнего Тагила попросили подрядчиков убирать за собой после ремонта дорог

14 августа 2024, 15:25
Фото: 1MI
Дорожники Нижнего Тагила попросили подрядчиков, которые чинят трубы или дороги, убирать за собой грязь.

Дело в том, что строительная техника, выезжая со строительной площадки, своими большими колесами цепляет грязь, которая потом разносится по дорогам.

ООО «УБТ-Сервис» в своей группе «Вконтакте» попросили строителей очищать колеса спецтехники перед выездом на дороги общего пользования. Грязь на проезжей части ухудшает сцепление колес с дорогой, что может привести к авариям. И как минимум, за загрязнение дорог предусмотрен штраф.

Фото: ООО «УБТ-Сервис»
#Вадим Бредников#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Подрядчик#Чистота#Дороги#Ремонт дороги#Грязь#Дорожники#Екатеринбург
Подпишитесь
Около 50 тагильчан из пострадавшего дома подписали бумаги на получение компенсации
Сегодня, 15:33
Бывший глава колонии, осужденный за пытки, вышел на свободу в Свердловской области
Сегодня, 13:01
6 километров трассы под Нижним Тагилом отремонтируют в 2025 году за 430 млн рублей
Сегодня, 10:39
В Екатеринбурге склад Ozon атаковали крысы
Сегодня, 12:19
Новую котельную в селе под Нижним Тагилом будет строить под надзором
Сегодня, 13:00