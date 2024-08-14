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Джеймс Кэмерон рассказал о новом проекте «Терминатора»

Джеймс Кэмерон рассказал о новом проекте «Терминатора»

14 августа 2024, 08:15
Кинорежиссер Джеймс Кэмерон поделился с представителями СМИ информацией о работе над новой частью «Терминатора». Он отметил, что для него представляют большой интерес проекты, созданные по его историям.

На сегодняшний день кинорежиссер работает еще над одним проектом в рамках вселенной «Терминатора». Формат, в котором он выйдет на экраны, режиссер не уточнил. Будет ли это аниме-лента, многосерийный или полнометражный фильм, пока не разглашается, пишет newkhakasiya.online.

Напомним: в 1984 году на экраны вышла первая часть «Терминатора», а в 1991 году — вторая. Главного героя, терминатора Т-800, сыграл голливудский киноактер Арнольд Шварценеггер. Этот образ стал частью современной поп-культуры, отсылки к нему встречаются во многих произведениях. Также терминатор является персонажем многих игр.

Уточним, что франшиза вселенной представлена 6 полнометражными фильмами, 2 сезонами сериалов, видеоиграми и другими форматами.

#Общество
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