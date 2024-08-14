Джеймс Кэмерон рассказал о новом проекте «Терминатора»

На сегодняшний день кинорежиссер работает еще над одним проектом в рамках вселенной «Терминатора». Формат, в котором он выйдет на экраны, режиссер не уточнил. Будет ли это аниме-лента, многосерийный или полнометражный фильм, пока не разглашается, пишет newkhakasiya.online.