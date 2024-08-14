Экономика Свердловской области по итогам первого полугодия стабильно растет

Объем строительных работ за этот же период (январь–июнь 2024-го) превысил 222 миллиарда рублей и стал равен 118,8% к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах. На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 1 миллион 713,7 тысяч квадратных метров, что составляет более 115% к уровню января — июня 2023 года.