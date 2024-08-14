Экономика Свердловской области по итогам первого полугодия стабильно растет

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:48
Ключевым драйвером роста экономики Среднего Урала была и остается промышленность. Именно эта отрасль обеспечивает максимальную долю инвестиций — 40,5% — в основной капитал крупных и средних предприятий региона. Так, согласно отметкам Свердловскстата, в первые шесть месяцев 2024 года объем отгруженной промышленной продукции превысил 1 триллион 993 миллиарда рублей. Показатель равен 117,1% к аналогичному периоду прошлого года. Индекс промышленного производства составил 103,5% к уровню января — июня 2023 года.
Значительное увеличение физических объемов производства отмечено также в деятельности по ремонту и монтажу машин и оборудования — рост на 29,5% к уровню января — июня 2023 года. Кроме того, растет производство бумаги и бумажных изделий (+20,8%), деревообработки (+13,9%), пищевых продуктов (+9,8%), химических веществ и химических продуктов (+8,7%). В металлургическом производстве индекс производства составил 102,7% к уровню января — июня 2023 года, — сообщил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.
Фондом технологического развития промышленности Свердловской области разработано несколько региональных программ финансовой поддержки предприятий:
Каждая из них имеет свое целевое направление: внедрение передовых технологий, создание новых продуктов, организация экспортоориентированных и импортозамещающих производств, разработка и внедрение на предприятиях перспективных технологий утилизации и обезвреживания отходов производства всех классов опасности, модернизация производства путем приобретения технологического оборудования по обработке древесины.
Объем строительных работ за этот же период (январь–июнь 2024-го) превысил 222 миллиарда рублей и стал равен 118,8% к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах. На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 1 миллион 713,7 тысяч квадратных метров, что составляет более 115% к уровню января — июня 2023 года.
За прошлый год в Свердловской области построили свыше 3 миллионов квадратных метров жилья, а новоселье отметили 115 тысяч семей. Это абсолютный рекорд для нашего региона. У нас строятся заводы, дороги, благоустраиваются наши дворы, скверы и парки. Мы сегодня говорим, что наши города, их инфраструктура находятся в масштабном развитии, — говорил ранее глава региона Евгений Куйвашев.
В Свердловской области внедрен региональный проект «Жилье», целью которого стало увеличение годового объема ввода жилья до 3 248 тысяч квадратных метров и повышение уровня обеспеченности населения жильем до 29,1 квадратных метров на человека до конца 2024 года.
Строительная отрасль Среднего Урала продолжает динамично развиваться. На предприятиях региона производятся все основные стройматериалы. Колоссальное внимание уделяется и подготовке кадров для сферы строительства. С 2023 года в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в Свердловской области функционирует образовательно-производственный кластер.
Первые итоги были подведены в сфере розничной торговли. Оборот за шесть месяцев текущего года составил 778,6 миллиарда рублей — 108,6% к уровню 2023-го в сопоставимых ценах. Объем продаж продуктов питания увеличился на 5,9%, непродовольственных товаров — на 10,9%. Общественное питание прибавило 6,1%.
На сегодняшний день среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу организаций Свердловской области, согласно данным Свердловскстата, составляет 72 тысячи 850 рублей. В номинальном выражении это на 21,3% выше уровня 2023 года. Доход сотрудников крупных и средних организаций региона составила 79 тысяч 834 рубля (данные на январь–июнь 2024-го).
Евгений Куйвашев ежегодно ставит перед правительством региона задачи по укреплению экономики, реализации значимых проектов, направленных на рост благополучия и качества жизни людей:
«Глубоко убежден, что в Свердловской области живут удивительные люди. Мы гордимся нашими учеными и инженерами, металлургами и машиностроителями, учителями и врачами, спортсменами и деятелями культуры — всеми, кто на протяжении этих десятилетий укрепляет доброе имя и славу Свердловской области. Достижения уральцев ежегодно получают высокую оценку не только на региональном, но и на федеральном уровне».
Ранее TagilCity.ru публиковал список самых высокооплачиваемых профессий в Свердловской области. В список попали финансисты, страховщики, представители IT-отрасли, работники производства кокса и нефтепродуктов, научные сотрудники и другие.