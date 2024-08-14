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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Гель для мытья посуды смешиваю с солью и содой: кухня блестит и сверкает

Гель для мытья посуды смешиваю с солью и содой: кухня блестит и сверкает

14 августа 2024, 12:07
Фото: tagilcity.ru
В интернете можно встретить немало народных рецептов о том, как быстро и просто убраться на кухне. Хитрые хозяйки давно не покупают дорогую бытовую химию, а пользуются копеечными средствами и радуются экономии.

Многие хозяйки давно смешивают чистящее средство своими руками — ингредиенты копеечные, а на приготовление уходит пара минут. Рецептом делятся эксперты портала «Белновости».

Для приготовления чудо-средства нам потребуются три ингредиента:

  • соль — 2 столовые ложки;
  • сода — 1 столовая ложка;
  • гель для мытья посуды — 100 мл;
  • теплая вода — 100 мл.

Все ингредиенты смешиваем и переливаем в бутылку с дозатором. Например, можно использовать оставшуюся от жидкости для мытья посуды емкость.

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В чем же преимущество этого народного средства? Их несколько. Во-первых, это средство благодаря содержанию геля для мытья посуды отлично справляется с жирным налетом. Сода является отличным абразивом и прекрасно отчищает любые, даже самые сложные загрязнения. Ну, а поваренная соль только усиливает этот эффект.

Попробуем отмыть нашим самодельным средством грязную плиту. Перед использованием бутылочку как следует встряхнем, чтобы состав снова стал однородным. Выдавливаем пасту на поверхность плиты, распределяем и оставляем для воздействия на 20-30 минут.

Фото: 1MI

После этого начинаем чистить загрязнения с помощью губки. Жесткая мочалка здесь не потребуется: жир, нагар, остатки пролитого молока и другие сложные пятна на плите отмоются очень легко.

Хранить пасту можно на раковине около плиты и использовать по мере необходимости. Срок годности у нее практически не ограничен.

Ранее эксперты рассказали, как отстирать застарелые пятна от травы, грязи и шоколада с детских вещей и заставить их сиять.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Чистота#Дом#Окружающая среда#Кухня#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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