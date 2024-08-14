Гель для мытья посуды смешиваю с солью и содой: кухня блестит и сверкает

В чем же преимущество этого народного средства? Их несколько. Во-первых, это средство благодаря содержанию геля для мытья посуды отлично справляется с жирным налетом. Сода является отличным абразивом и прекрасно отчищает любые, даже самые сложные загрязнения. Ну, а поваренная соль только усиливает этот эффект.