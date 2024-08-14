Гель для мытья посуды смешиваю с солью и содой: кухня блестит и сверкает

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Многие хозяйки давно смешивают чистящее средство своими руками — ингредиенты копеечные, а на приготовление уходит пара минут. Рецептом делятся эксперты портала «Белновости».
Для приготовления чудо-средства нам потребуются три ингредиента:
Все ингредиенты смешиваем и переливаем в бутылку с дозатором. Например, можно использовать оставшуюся от жидкости для мытья посуды емкость.
В чем же преимущество этого народного средства? Их несколько. Во-первых, это средство благодаря содержанию геля для мытья посуды отлично справляется с жирным налетом. Сода является отличным абразивом и прекрасно отчищает любые, даже самые сложные загрязнения. Ну, а поваренная соль только усиливает этот эффект.
Попробуем отмыть нашим самодельным средством грязную плиту. Перед использованием бутылочку как следует встряхнем, чтобы состав снова стал однородным. Выдавливаем пасту на поверхность плиты, распределяем и оставляем для воздействия на 20-30 минут.
После этого начинаем чистить загрязнения с помощью губки. Жесткая мочалка здесь не потребуется: жир, нагар, остатки пролитого молока и другие сложные пятна на плите отмоются очень легко.
Хранить пасту можно на раковине около плиты и использовать по мере необходимости. Срок годности у нее практически не ограничен.
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