Кафе в Карпинске закрыли приставы на 30 суток из-за нарушений

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Помещения общепита нуждаются в ремонте. Также на кухне нет вытяжки, прием продуктов проводился без маркировки и необходимых документов, условия хранения продуктов не соблюдались, рассказали в пресс-службе региональных судебных приставов.
В связи с выявленными нарушениями было принято решение приостановить работу данного общепита на месяц, чтобы за это время нарушения были устранены. Владельца предупредили об ответственности за незаконное возобновление деятельности.
Напомним, в Нижнем Тагиле на месяц закрыли сауну после того, как там отравились дети.