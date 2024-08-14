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Кафе в Карпинске закрыли приставы на 30 суток из-за нарушений

Кафе в Карпинске закрыли приставы на 30 суток из-за нарушений

14 августа 2024, 05:46
Фото: 1MI
В Карпинске закрыли кафе «9 фонарей» на месяц из-за найденных нарушений во время проверки.

Помещения общепита нуждаются в ремонте. Также на кухне нет вытяжки, прием продуктов проводился без маркировки и необходимых документов, условия хранения продуктов не соблюдались, рассказали в пресс-службе региональных судебных приставов.

В связи с выявленными нарушениями было принято решение приостановить работу данного общепита на месяц, чтобы за это время нарушения были устранены. Владельца предупредили об ответственности за незаконное возобновление деятельности.

Напомним, в Нижнем Тагиле на месяц закрыли сауну после того, как там отравились дети.

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