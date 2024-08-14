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Компенсации пострадавшим в Тагиле, котельная, ремонт труб и подрядчики-неряхи

Компенсации пострадавшим в Тагиле, котельная, ремонт труб и подрядчики-неряхи

14 августа 2024, 16:54
Фото: Изображение Midjourney
В Тагиле 50 собственников квартир в рухнувшем доме согласны на выплату компенсации. В селе Петрокаменское под Тагилом новую котельную строят под надзором. На Вагонке идет замена труб. Дорожники попросили подрядчиков прибирать за собой. Город залили дожди. Подводим итоги за 14 августа.

50 собственников квартир в разрушенном взрывом тагильском доме дали согласие на получение денежных компенсаций. На выплаченные регионом деньги люди смогут приобрести новое жилье. Работа по расселению пострадавших продолжается.

Около 50 тагильчан из пострадавшего дома подписали бумаги на получение компенсации
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В селе Петрокаменское под Нижним Тагилом возводят новую котельную. Строительство, на которое из бюджета потратят 2,5 млн рублей, будет окончено летом 2025 года. Подрядчик будет работать под строгим надзором местных властей вплоть до сдачи объекта.

Новую котельную в селе под Нижним Тагилом будет строить под надзором
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На Вагонке в Нижнем Тагиле полным ходом идет работа по замене старых изношенных труб. Теплопровод полностью обновится на пяти самых проблемных участках. В этом году ремонтные работы обойдутся местной казне в 96 млн рублей.

На Вагонке в Нижнем Тагиле начали капитальный ремонт труб
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Подрядчики, которые задействованы на ремонте дорог или теплотрассы в Нижнем Тагиле, жутко пачкают дороги общего пользования, выезжая со стройплощадки. На этот факт обратили внимание в ООО «УБТ-Сервис». Дорожники попросили рабочих счищать грязь с колес и намекнули на штраф.

Дорожники Нижнего Тагила попросили подрядчиков убирать за собой после ремонта дорог
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За одну только ночь во вторник, 13 августа, в Нижнем Тагиле выпала половина месячной нормы осадков. Погода пока не радует жителей города и окрестностей: над Средним Уралом завис циклон, из-за которого практически весь регион заливает дождями.

За ночь в Нижнем Тагиле выпала половина месячной нормы осадков
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