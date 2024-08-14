Компенсации пострадавшим в Тагиле, котельная, ремонт труб и подрядчики-неряхи

Подрядчики, которые задействованы на ремонте дорог или теплотрассы в Нижнем Тагиле, жутко пачкают дороги общего пользования, выезжая со стройплощадки. На этот факт обратили внимание в ООО «УБТ-Сервис». Дорожники попросили рабочих счищать грязь с колес и намекнули на штраф.