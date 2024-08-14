Компенсации пострадавшим в Тагиле, котельная, ремонт труб и подрядчики-неряхи

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
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Updated Сегодня, 16:56
50 собственников квартир в разрушенном взрывом тагильском доме дали согласие на получение денежных компенсаций. На выплаченные регионом деньги люди смогут приобрести новое жилье. Работа по расселению пострадавших продолжается.
В селе Петрокаменское под Нижним Тагилом возводят новую котельную. Строительство, на которое из бюджета потратят 2,5 млн рублей, будет окончено летом 2025 года. Подрядчик будет работать под строгим надзором местных властей вплоть до сдачи объекта.
На Вагонке в Нижнем Тагиле полным ходом идет работа по замене старых изношенных труб. Теплопровод полностью обновится на пяти самых проблемных участках. В этом году ремонтные работы обойдутся местной казне в 96 млн рублей.
Подрядчики, которые задействованы на ремонте дорог или теплотрассы в Нижнем Тагиле, жутко пачкают дороги общего пользования, выезжая со стройплощадки. На этот факт обратили внимание в ООО «УБТ-Сервис». Дорожники попросили рабочих счищать грязь с колес и намекнули на штраф.
За одну только ночь во вторник, 13 августа, в Нижнем Тагиле выпала половина месячной нормы осадков. Погода пока не радует жителей города и окрестностей: над Средним Уралом завис циклон, из-за которого практически весь регион заливает дождями.