Мобилизованный житель Свердловской области почти год не получает зарплату

Все это время боец продолжает оставаться в зоне СВО, дома его ждут отец и ребенок, которые находятся на его содержании. Его сослуживцы отправляют им деньги, чтобы они могли хоть как-то прожить. Боевые товарищи помогали мужчине съездить в отпуск домой.