Мобилизованный житель Свердловской области почти год не получает зарплату

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Свердловский депутат Алексей Свалов написал в своем telegram-канале, что отправлял запросы в военные органы власти, но ответа так и не получил.
Все это время боец продолжает оставаться в зоне СВО, дома его ждут отец и ребенок, которые находятся на его содержании. Его сослуживцы отправляют им деньги, чтобы они могли хоть как-то прожить. Боевые товарищи помогали мужчине съездить в отпуск домой.
Депутат пишет, что продолжит разбирательство, чтобы мужчине выплатили всю положенную сумму.
Напомним, что 14 августа прокуратура Свердловской области будет контролировать расследование аварии с участием автобуса под Первоуральском.