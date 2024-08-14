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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Мобилизованный житель Свердловской области почти год не получает зарплату

Мобилизованный житель Свердловской области почти год не получает зарплату

14 августа 2024, 11:48
Фото: 1MI
Мобилизованный свердловчанин продолжает находиться в зоне СВО, но почти год назад перестал получать зарплату.

Свердловский депутат Алексей Свалов написал в своем telegram-канале, что отправлял запросы в военные органы власти, но ответа так и не получил.

Все это время боец продолжает оставаться в зоне СВО, дома его ждут отец и ребенок, которые находятся на его содержании. Его сослуживцы отправляют им деньги, чтобы они могли хоть как-то прожить. Боевые товарищи помогали мужчине съездить в отпуск домой.

Депутат пишет, что продолжит разбирательство, чтобы мужчине выплатили всю положенную сумму.

Напомним, что 14 августа прокуратура Свердловской области будет контролировать расследование аварии с участием автобуса под Первоуральском.

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