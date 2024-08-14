На Вагонке в Нижнем Тагиле начали капитальный ремонт труб

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
На Вагонке в Нижнем Тагиле рабочие полным ходом меняют старые трубы на новые. В этом году планируется заменить теплопровод на пяти наиболее изношенных участках, это около 4 километров новых коммуникаций.
На Ленинградском проспекте, улице Юности, площади Славы и около заводоуправления УВЗ заменяют старые трубы на новые. На ремонт теплосетей выделено 96 млн рублей, сообщают в пресс-службе МУП «Тагилдорстрой».
Напомним, что в Нижнем Тагиле перекрыли улицу Правды из-за ремонта теплосетей.