tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:20

Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

На Вагонке в Нижнем Тагиле начали капитальный ремонт труб

На Вагонке в Нижнем Тагиле начали капитальный ремонт труб

14 августа 2024, 09:20
Фото: МУП «Тагилдорстрой»
На Вагонке в Нижнем Тагиле начали капитальный ремонт труб. Его обещают закончить к началу отопительного сезона.

На Вагонке в Нижнем Тагиле рабочие полным ходом меняют старые трубы на новые. В этом году планируется заменить теплопровод на пяти наиболее изношенных участках, это около 4 километров новых коммуникаций.

На Ленинградском проспекте, улице Юности, площади Славы и около заводоуправления УВЗ заменяют старые трубы на новые. На ремонт теплосетей выделено 96 млн рублей, сообщают в пресс-службе МУП «Тагилдорстрой».

Участок Октябрьской революции готовится к открытию в День города в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Нижнего Тагила подписали соглашения для получения компенсаций на расселениеВ Нижнем Тагиле жителей разрушенного дома начнут расселятьСоветы по использованию бытового газа: как не допустить трагедию
#Вадим Бредников#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Город#Коммуникации#Ремонт#Ремонт дорог#Дом#Капитальный ремонт#Коммунальщики#Дороги#Окружающая среда#Ремонт дороги#Трубы#Теплотрасса#Екатеринбург#Замена трубы
Подпишитесь
За ночь в Нижнем Тагиле выпала половина месячной нормы осадков
Сегодня, 08:49
Назначена дата суда над опекуном 6-летнего мальчика в Екатеринбурге
Сегодня, 06:37
В Екатеринбурге прокуратура нашла 6000 нарушений в работе полиции
Сегодня, 06:46
Жители Уралмаша в Екатеринбурге остались без света из-за взрыва
Сегодня, 07:15
В честь Дня города в Екатеринбурге вводят сухой закон
Сегодня, 07:49
В Екатеринбурге вынесли приговор 11 «гражданам СССР»*
Сегодня, 08:24