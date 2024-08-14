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Назначена дата суда над опекуном 6-летнего мальчика в Екатеринбурге

Назначена дата суда над опекуном 6-летнего мальчика в Екатеринбурге

14 августа 2024, 06:37
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге пройдет суд над Вероникой Наумовой, которая обвиняется в истязательствах и убийстве шестилетнего подопечного.

Наумова обвиняется также в незаконном лишении свободы, вовлечении детей в преступления, неисполнении родительских обязанностей и мошенничестве во время получения соцвыплат, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Суд над обвиняемой состоится 26 августа 2024 года в 10:30 утра.

Перед судом также предстанет родственник Наумовой Даниил Егольников. Он обвиняется в издевательствах над ребенком.

Напомним, в июне 2023 года Наумова была задержана после того, как ее подопечного нашли мертвым. Выяснилось, что она неоднократно била мальчика и издевалась над ним.

Стало известно, где сейчас находятся изъятые из семьи Наумовых дети из Екатеринбурга
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