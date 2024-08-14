Назначена дата суда над опекуном 6-летнего мальчика в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Наумова обвиняется также в незаконном лишении свободы, вовлечении детей в преступления, неисполнении родительских обязанностей и мошенничестве во время получения соцвыплат, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Суд над обвиняемой состоится 26 августа 2024 года в 10:30 утра.
Перед судом также предстанет родственник Наумовой Даниил Егольников. Он обвиняется в издевательствах над ребенком.
Напомним, в июне 2023 года Наумова была задержана после того, как ее подопечного нашли мертвым. Выяснилось, что она неоднократно била мальчика и издевалась над ним.