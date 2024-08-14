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Published Сегодня, 10:02

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Updated Сегодня, 10:04

Названа предварительная причина ДТП с 9 пострадавшими под Первоуральском

Названа предварительная причина ДТП с пассажирским автобусом под Первоуральском

14 августа 2024, 10:02
Фото: 1MI

Названа предварительная причина ДТП с 9 пострадавшими под Первоуральском

Стало известно, почему произошла авария под Первоуральском с участием автобуса и автомобиля.

Автомобилист, решив обогнать общественный транспорт по обочине, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где случилось дорожное происшествие, рассказали пресс-службе областной прокуратуры.

Вследствие аварии в медпомощи нуждались водитель и пассажир иномарки, а также семь человек, ехавших в автобусе.

Напомним, ДТП случилось 14 августа 2024 года. В автоинспекции после происшествия начали проверку. Ситуацию взяла под контроль прокуратура.

Прокуратура взяла под свой контроль ДТП с автобусом под Первоуральском
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