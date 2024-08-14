Названа предварительная причина ДТП с пассажирским автобусом под Первоуральском

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Автомобилист, решив обогнать общественный транспорт по обочине, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где случилось дорожное происшествие, рассказали пресс-службе областной прокуратуры.
Вследствие аварии в медпомощи нуждались водитель и пассажир иномарки, а также семь человек, ехавших в автобусе.
Напомним, ДТП случилось 14 августа 2024 года. В автоинспекции после происшествия начали проверку. Ситуацию взяла под контроль прокуратура.