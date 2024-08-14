Новую котельную в селе под Нижним Тагилом будет строить под надзором

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Строительство здания на улице Почтовая должно быть окончено летом 2025 года. Все это время, до момента ввода в эксплуатацию, над подрядной организацией будет осуществляться строительный контроль.
Согласно документации, проверять качество и сроки возведения необходимо на всех этапах. Например, наличие документов, качество продукции, технические правила, сертификаты и паспорта на материалы.
Также контролировать будут правила складирования, соответствие плану земельного участка, проведение фотосъемки.
Напомним, что на новую котельную в Петрокаменском под Нижний Тагилом выделено более 116 миллионов рублей.