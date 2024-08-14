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Новую котельную в селе под Нижним Тагилом будет строить под надзором

Новую котельную в селе под Нижним Тагилом будет строить под надзором

14 августа 2024, 13:00
Фото: 1MI
Строительный контроль будет осуществляться при возведении новой котельной в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом. На эти цели выделено почти 2,5 миллиона рублей.

Строительство здания на улице Почтовая должно быть окончено летом 2025 года. Все это время, до момента ввода в эксплуатацию, над подрядной организацией будет осуществляться строительный контроль.

Согласно документации, проверять качество и сроки возведения необходимо на всех этапах. Например, наличие документов, качество продукции, технические правила, сертификаты и паспорта на материалы.

Также контролировать будут правила складирования, соответствие плану земельного участка, проведение фотосъемки.

Напомним, что на новую котельную в Петрокаменском под Нижний Тагилом выделено более 116 миллионов рублей.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Подрядчик#Строительство#Контроль#Котельная#Петрокаменское#Екатеринбург#Закупка#Пригород
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