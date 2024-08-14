Около 50 тагильчан из пострадавшего дома подписали бумаги на получение компенсации

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
В Нижнем Тагиле постепенно решается проблема расселения рухнувшего после взрыва газа дома. К среде, 14 августа, уже 50 собственников согласились на компенсацию и подписали соглашение. Об этом стало известно на заседании рабочей группы.
Как отметили в правительстве, деньги будут до конца этой недели переведены на счета тагильчан. Кроме того, власти оказывают помощь в выборе новых квартир и заключении сделок. Отдельно решаются вопросы по квартирам, которые были куплены в ипотеку. Также проводятся консультации со Сбером и ВТБ.
Напомним, что трагедия в Нижнем Тагиле, которая унесла жизни 10 человек, произошла 1 августа. Были разрушены первые три подъезда, остальные были также признаны негодными для проживания после обследования комиссии.