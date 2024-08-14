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Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

В Тагиле 50 жильцов рухнувшего дома согласились на компенсацию

Около 50 тагильчан из пострадавшего дома подписали бумаги на получение компенсации

14 августа 2024, 15:33
Фото: tagilcity.ru

В Тагиле 50 жильцов рухнувшего дома согласились на компенсацию

В Нижнем Тагиле власти продолжают работать с жильцами взорвавшегося дома. Уже 50 человек оформили соглашение на выплату компенсации.

В Нижнем Тагиле постепенно решается проблема расселения рухнувшего после взрыва газа дома. К среде, 14 августа, уже 50 собственников согласились на компенсацию и подписали соглашение. Об этом стало известно на заседании рабочей группы.

Как отметили в правительстве, деньги будут до конца этой недели переведены на счета тагильчан. Кроме того, власти оказывают помощь в выборе новых квартир и заключении сделок. Отдельно решаются вопросы по квартирам, которые были куплены в ипотеку. Также проводятся консультации со Сбером и ВТБ.

Напомним, что трагедия в Нижнем Тагиле, которая унесла жизни 10 человек, произошла 1 августа. Были разрушены первые три подъезда, остальные были также признаны негодными для проживания после обследования комиссии.

Жители Нижнего Тагила подписали соглашения для получения компенсаций на расселение
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