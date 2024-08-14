Около 50 тагильчан из пострадавшего дома подписали бумаги на получение компенсации

Как отметили в правительстве, деньги будут до конца этой недели переведены на счета тагильчан. Кроме того, власти оказывают помощь в выборе новых квартир и заключении сделок. Отдельно решаются вопросы по квартирам, которые были куплены в ипотеку. Также проводятся консультации со Сбером и ВТБ.