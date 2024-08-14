Осужденный за экстремизм уральский экс-схиигумен попросил патриарха о помиловании

В прошении о помиловании к патриарху Кириллу Романов уверяет, что пересмотрел свою жизнь, научился кротости и смирению. Кроме того, находясь в заключении, он принимает участие в строительстве храма в одном из учреждений УФСИН Москвы. Месяц назад он также обратился с аналогичной просьбой к президенту.