Осужденный за экстремизм уральский экс-схиигумен попросил патриарха о помиловании

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Наказание лишенный сана священнослужитель отбывает в колонии Нижнего Тагила. За решетку он попал в 2020 году после вынесения приговора за экстремизм, самоуправство, склонение к суициду.
Напомним, что экс-схиигумен Сергий (Николай Романов) фактически захватил Среднеуральский женский монастырь. Часть монахинь попала под его влияние, насельницы обители оказались в заложницах. Для освобождения людей монастырь фактически пришлось брать штурмом. 3 июля 2020 года Романов был лишен сана, а затем арестован. Его приговорили в 6 годам 11 месяцам лишения свободы.
В прошении о помиловании к патриарху Кириллу Романов уверяет, что пересмотрел свою жизнь, научился кротости и смирению. Кроме того, находясь в заключении, он принимает участие в строительстве храма в одном из учреждений УФСИН Москвы. Месяц назад он также обратился с аналогичной просьбой к президенту.
Его прошения в ближайшее время рассмотрит специальная комиссия.
В феврале 2024 года в Среднеуральском монастыре прошла первая за три года служба.