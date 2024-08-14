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Posted Сегодня, 16:23

Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Осужденный на Урале экс-схиигумен Сергий попросил патриарха о помиловании

Осужденный за экстремизм уральский экс-схиигумен попросил патриарха о помиловании

14 августа 2024, 16:23
Фото: Изображение Midjourney

Осужденный на Урале экс-схиигумен Сергий попросил патриарха о помиловании

Просьба о помиловании на имя патриарха Кирилла поступила от бывшего схиигумена Сергия (Романова), захватившего в 2020 году Среднеуральский монастырь. Ранее бывший священнослужитель также подал прошение на имя Владимира Путина.

Наказание лишенный сана священнослужитель отбывает в колонии Нижнего Тагила. За решетку он попал в 2020 году после вынесения приговора за экстремизм, самоуправство, склонение к суициду.

Напомним, что экс-схиигумен Сергий (Николай Романов) фактически захватил Среднеуральский женский монастырь. Часть монахинь попала под его влияние, насельницы обители оказались в заложницах. Для освобождения людей монастырь фактически пришлось брать штурмом. 3 июля 2020 года Романов был лишен сана, а затем арестован. Его приговорили в 6 годам 11 месяцам лишения свободы.

В прошении о помиловании к патриарху Кириллу Романов уверяет, что пересмотрел свою жизнь, научился кротости и смирению. Кроме того, находясь в заключении, он принимает участие в строительстве храма в одном из учреждений УФСИН Москвы. Месяц назад он также обратился с аналогичной просьбой к президенту.

Его прошения в ближайшее время рассмотрит специальная комиссия.

В феврале 2024 года в Среднеуральском монастыре прошла первая за три года служба.

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