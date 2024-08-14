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Posted Вчера, 07:23

Published Вчера, 07:23

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Павел Дуров рассказал о масштабном обновлении Telegram

14 августа 2024, 07:23
Павел Дуров, создатель Telegram, объявил о запуске нового обновления, приуроченного к 11-летию мессенджера. В этом обновлении появились функции «звездные» реакции (Star Reactions) и подписки с использованием «звезд» (Star Subscriptions).

Дуров отметил, что эти инновации помогут пользователям оказывать поддержку создателям контента в Telegram.

С помощью Star Reactions пользователи имеют возможность выразить свою поддержку любимым Telegram-каналам. Владелцы таких каналов смогут без комиссии обменивать полученные от пользователей Telegram Stars на криптовалюту Toncoin. Опцию платных реакций можно активировать в настройках аккаунта в мессенджере, пишет ИА RuNews24.ru.

Что касается Star Subscriptions, то эта функция позволяет владельцам Telegram-каналов и ботов создавать специальные пригласительные ссылки. С их помощью пользователи смогут подписываться на канал за ежемесячную плату, используя Stars.

Вы сможете организовать эксклюзивный канал для дополнительного контента, раннего доступа к медиафайлам или VIP-трансляций, — добавила пресс-служба мессенджера.

Владельцы каналов получат возможность публиковать платный фото- и видеоконтент в своих обычных каналах. Обновление также даст им шанс трансформировать свой канал в нечто, напоминающее чат, позволяя администраторам отправлять сообщения от своего имени.

Если создатели контента решат использовать Stars для размещения рекламы в Telegram, мессенджер предоставит скидку в 30% на такую рекламу, компенсируя затраты.

Еще одной новинкой для пользователей iOS станет возможность открытия документов форматов .pdf, .xls и .docx в отдельном окне браузера. Это упростит переключение между файлами и чатами, сделав взаимодействие более удобным.

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