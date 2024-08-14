Павел Дуров рассказал о масштабном обновлении Telegram

Posted Вчера, 07:23
Published Вчера, 07:23
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Дуров отметил, что эти инновации помогут пользователям оказывать поддержку создателям контента в Telegram.
С помощью Star Reactions пользователи имеют возможность выразить свою поддержку любимым Telegram-каналам. Владелцы таких каналов смогут без комиссии обменивать полученные от пользователей Telegram Stars на криптовалюту Toncoin. Опцию платных реакций можно активировать в настройках аккаунта в мессенджере, пишет ИА RuNews24.ru.
Что касается Star Subscriptions, то эта функция позволяет владельцам Telegram-каналов и ботов создавать специальные пригласительные ссылки. С их помощью пользователи смогут подписываться на канал за ежемесячную плату, используя Stars.
Вы сможете организовать эксклюзивный канал для дополнительного контента, раннего доступа к медиафайлам или VIP-трансляций, — добавила пресс-служба мессенджера.
Владельцы каналов получат возможность публиковать платный фото- и видеоконтент в своих обычных каналах. Обновление также даст им шанс трансформировать свой канал в нечто, напоминающее чат, позволяя администраторам отправлять сообщения от своего имени.
Если создатели контента решат использовать Stars для размещения рекламы в Telegram, мессенджер предоставит скидку в 30% на такую рекламу, компенсируя затраты.
Еще одной новинкой для пользователей iOS станет возможность открытия документов форматов .pdf, .xls и .docx в отдельном окне браузера. Это упростит переключение между файлами и чатами, сделав взаимодействие более удобным.